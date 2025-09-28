Spie übernimmt SGS Industrial

Spie erweitert sein Geschäft mit Industrieservices in Deutschland. Der Multitechnik-Dienstleister hat eine Vereinbarung zur Übernahme der SGS Industrial Services Gruppe unterzeichnet. Durch die Akquisition will das Unternehmen seine operative Leistungsfähigkeit ausbauen und zusätzliche Kompetenzen bei der Errichtung industrieller Anlagen sichern.

SGS Industrial Services bringt insbesondere Kompetenzen in der elektrischen und mechanischen Errichtung von Industrieanlagen und Kraftwerken ein. Damit erhöht Spie die eigene Wertschöpfungstiefe und stärkt seine Position als Industriedienstleister. Das Unternehmen verfügt zudem über langjährige Branchenkenntnisse, unter anderem in der Energieversorgung, sowie über einen breit aufgestellten Kundenstamm.

SGS Industrial Services erzielte im Jahr 2025 mit rund 800 Mitarbeitenden einen Umsatz von etwa 180 Millionen Euro. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dorf an der Pram in Oberösterreich und ist überwiegend in Deutschland tätig.

„Mit SGS Industrial Services stärken wir gezielt unsere Wertschöpfungstiefe und bauen unsere operative Leistungsstärke aus. Gleichzeitig erschließen wir uns neue Zugänge zu qualifizierten Fachkräften und Ausbildungspotenzialen in Europa. Damit sind wir gut aufgestellt, um Wachstumspotenziale insbesondere in Deutschland – getrieben durch die Energiewende und Infrastrukturinvestitionen – zu realisieren“, sagt Markus Holzke, CEO von Spie Germany Switzerland Austria.

Das bestehende Managementteam mit Andreas Hofinger, Christian Gittmaier und Sandra Ponsold soll das operative Geschäft weiterhin führen.

Links:

www.spie.de

Der Abschluss der Transaktion wird für Ende Juni 2026 erwartet. Voraussetzung ist noch die Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden. Bild: Gerd Altmann from Pixabay

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