Spie wird Mitglied von IPAI

Spie ist neues Mitglied der Innovationsplattform Innovation Park Artificial Intelligence (IPAI). Ziel der Partnerschaft ist es, praxisnahe KI-Anwendungen für Energie-, Gebäude- und Kommunikationstechnik weiterzuentwickeln und frühzeitig von technologischen Fortschritten zu profitieren.

Mit dem Beitritt zur IPAI-Plattform erhält Spie Zugang zu einem europäischen Netzwerk aus Forschungseinrichtungen, Technologieanbietern, Start-ups und Anwenderunternehmen.

Im Mittelpunkt stehen konkrete industrielle Use Cases, der strukturierte Wissensaustausch sowie die Entwicklung vertrauenswürdiger, industriell einsetzbarer KI-Lösungen. Für Spie bedeutet die Mitgliedschaft zugleich eine Stärkung der Innovationskraft und der Positionierung als technologisch orientierter Arbeitgeber.

KI-Anwendungen kommen bei Spie bereits in verschiedenen Leistungsphasen zum Einsatz – von der Planung und Errichtung bis zum Betrieb und zur Instandhaltung von Gebäuden, Anlagen und Infrastrukturen.

Typische Anwendungsfelder sind:

Analyse von Betriebs- und Anlagendaten

vorausschauende Instandhaltung

Optimierung von Energieverbräuchen

Lebenszyklusanalysen technischer Anlagen

KI-gestützte Ausführungsplanung

Objekterkennung für digitale Aufmaße

visuelle Anomalieerkennung in Arbeits- und Objektsicherheit

Weitere Potenziale sieht das Unternehmen in der Automatisierung interner Prozesse, einer datenbasierten Projektsteuerung sowie in schnelleren Entscheidungsprozessen.

„KI verstehen wir als Enabler für sichere Arbeit, effiziente Prozesse und fundierte Entscheidungen sowie als Treiber nachhaltiger Wertschöpfung für unsere Kundinnen und Kunden. Die Mitgliedschaft bei IPAI unterstreicht unseren Anspruch, KI praxisnah, verantwortungsvoll und gemeinsam mit starken Partnern weiterzuentwickeln. Die kollaborative Arbeitsweise innerhalb der Community betrachten wir dabei als Beschleuniger“, betont Markus Holzke, CEO von Spie Germany Switzerland Austria.

Der IPAI Campus in Heilbronn. Bild: IPAI/MVRDV

