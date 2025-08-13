Technik live erleben und ausprobieren

Conrad Electronic präsentiert auf der all about automation in Chemnitz am 30. September und 1. Oktober praxisnahe Lösungen für die Industrieautomation. Besucher können Messtechnik ausprobieren, Industrie 4.0 live erleben und sich über neue Produkte wie die Voltcraft-Oszilloskope informieren.

Im Mittelpunkt des Conrad-Messestands steht die Vielseitigkeit der B2B-Beschaffungsplattform.

Besonders die Agile Production Simulation (APS) von Fischertechnik verdeutlicht moderne Produktionsprozesse anschaulich. „Mit der APS kann auf allen Hierarchieebenen das Verständnis für moderne, hochkomplexe Produktionsprozesse gefördert werden. Außerdem ist es möglich, mit der APS Prozesse zu simulieren, die Aufschluss, Vorhersagen und Rückschlüsse zu realen Abläufen in der Fertigungspraxis ermöglichen“, so Wolfgang Lex, Head of Technical Sales bei Conrad Electronic.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden die neuen Voltcraft-Oszilloskope der Serie DOV. Die leichten und kompakten Geräte mit bis zu vier Kanälen und Bandbreiten zwischen 70 und 250 MHz eignen sich besonders für mobile Einsätze und Ausbildung. Modelle mit Funktionsgenerator und Logikanalysator erweitern den Einsatzbereich. Dank Touchscreen-Bedienung – auch per Gesten – lassen sich die Geräte intuitiv nutzen.

Mit der WB-430 von Voltcraft zeigt Conrad auf der Messe außerdem eine Wärmebildkamera, die dank einstellbarer Optik und 50 Hz Bildwiederholfrequenz thermische Probleme zuverlässig erkennt. Sie unterstützt unter anderem in der Qualitätssicherung, bei der Entwicklung von Baugruppen und bei der Fehlersuche in industriellen Anlagen.

Besucher können diverse Mesgeräte direkt am Stand testen. Bild: Kristof Lemp

