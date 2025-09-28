Fragen statt suchen, Zuruf statt Klicks

Timly erweitert seine Inventarmanagement-Software um zwei KI-Funktionen. Mit Timly MCP und dem AI Assistant können Nutzer Inventardaten per natürlicher Sprache abfragen und Aktionen direkt auslösen. Damit soll der Zugriff auf Bestände und wiederkehrende Aufgaben einfacher und schneller werden.

Wer hat aktuell die Fettpresse? Wie hoch ist der Bestandswert an einem Standort? Wo befindet sich ein bestimmtes Gerät? Solche Fragen lassen sich künftig in natürlicher Sprache an die B2B-Software für Inventarmanagement von Timly stellen. Die KI greift dabei auf die jeweiligen Kundendaten zu und kann neben Auskünften auch Aktionen wie Zuweisungen, das Anlegen neuer Objekte oder Bestandsänderungen ausführen.

Auch wiederkehrende Aufgaben sollen sich automatisieren lassen. Dazu zählen beispielsweise die Kontrolle von Mindestabständen oder das Anlegen fälliger Wartungstickets.

Zwei Wege zur KI

Timly MCP ermöglicht die Anbindung externer KI-Systeme über das offene Model Context Protocol (MCP). Unternehmen können damit ihre bevorzugte KI mit dem eigenen Timly-Konto verbinden. Die Authentifizierung erfolgt über OAuth2 oder API-Token. Zugriffe bleiben dabei an die individuellen Berechtigungen des jeweiligen Nutzers gebunden.

Der Timly AI Assistant ist dagegen direkt in die Software integriert. Der Chat läuft auf einem vom Kernsystem getrennten KI-Dienst auf europäischer Infrastruktur. Nach Angaben des Anbieters werden Kundendaten dabei nicht an Drittanbieter weitergegeben. Administratoren können den Assistenten gezielt für einzelne Nutzer freischalten.

„Mit Timly MCP und dem AI Assistant machen wir einen entscheidenden Schritt: Nutzer müssen nicht mehr wissen, wie sie eine Aufgabe in der Software erledigen – sie sagen einfach, was sie erreichen möchten. Die KI greift auf die relevanten Inventardaten zu, beantwortet Fragen und übernimmt zunehmend auch die notwendigen Arbeitsschritte“, sagt Philipp Baumann, Co-Founder und CEO bei Timly. „Für unsere Kunden bedeutet das weniger Suche, weniger Klicks und schnellere Prozesse – mit einer KI, die nicht nur Auskunft gibt, sondern aktiv mitarbeitet.“

Webinar zu MCP

Passend zur Einführung veranstaltet Timly am 22. September 2026 ein kostenloses Teams-Live-Webinar zur Nutzung von KI über MCP in der Inventarverwaltung. Die Anmeldung zum Webinar ist ab sofort möglich.

Links:

https://timly.com/

Inventardaten lassen sich mit den neuen Timly-KI-Funktionen per natürlicher Sprache abfragen. Bild: Timly

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