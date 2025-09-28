Toolrig verbindet Systeme

Tanos und Blakläder entwickeln gemeinsam das modulare Toolrig-System für den mobilen Arbeitsalltag im Handwerk. Die Lösung kombiniert Arbeitskleidung, Werkzeugtaschen und das Systainer-System zu einer integrierten Transport- und Organisationsplattform. Ziel ist mehr Ergonomie, Flexibilität und Effizienz auf der Baustelle.

Kern des Systems ist ein Rail-System, das die flexible Positionierung von Werkzeugtaschen um die Taille ermöglicht. Ein Klickmechanismus sorgt für schnelle Befestigung und Lösung, während verstellbare Slider eine 360-Grad-Anpassung erlauben.

Das System reduziert laut Herstellern nicht nur die körperliche Belastung, sondern auch Such- und Rüstzeiten auf der Baustelle. Ergänzt wird das Konzept durch den sogenannten Sysrail-Kederrahmen, der in Systainer3-Koffer integriert werden kann. Damit lassen sich bis zu vier Werkzeugtaschen direkt im Systemkoffer einhaken und bei Bedarf wieder entnehmen. So kann zwischen stationärem und mobilem Arbeiten flexibel gewechselt werden.

Zusätzliche Einsatzboxen erweitern das System um eine strukturierte Kleinteileorganisation. Sie lassen sich in das Rail-System einsetzen und bieten Platz für Schrauben, Bits und Verbrauchsmaterial.

Die Boxen sind kompatibel mit bestehenden Systainer-Sortiersystemen und können auch gängige Verpackungseinheiten aufnehmen. Im Systainer3 M finden bis zu drei Einsatzbehälter nebeneinander Platz.

Die textilen Komponenten des Systems – darunter Taschen, Gürtel und Hosenträger – sind auf ergonomische Entlastung im Montagealltag ausgelegt. Durch die modulare Struktur lassen sich unterschiedliche Arbeitskonfigurationen individuell zusammenstellen.

Links:

www.tanos.de

Das Toolrig-System ist sowohl bei Tanos als auch bei Blakläder erhältlich. Während Blakläder das System in Kombination mit Arbeitskleidung anbietet, setzt Tanos auf vorkonfigurierte Systainer3-Setlösungen. Bild: Tanos

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