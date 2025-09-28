Diese fünf Fehler können teuer werden

Baustellenentwässerung im Winter: Regen, Schlamm und Frost setzen der Wasserhaltung zu. Die Experten des Pumpenherstellers Tsurumi erklären, worauf Unternehmen jetzt achten sollten, um Ausfälle und kostspielige Stillstände zu vermeiden.

Wenn Baugruben volllaufen, Schläuche einfrieren oder Pumpen durch Schlamm verstopfen, kann es auf der Baustelle schnell teuer werden. Gerade im Herbst und Winter treffen hohe Niederschlagsmengen, niedrige Temperaturen und schwierige Bodenverhältnisse aufeinander. Umso wichtiger ist eine zuverlässige Wasserhaltung.

Fehler 1: Die Förderleistung zu knapp bemessen

Ein häufiger Fehler beginnt bereits bei der Dimensionierung. Wird die Pumpe lediglich nach der durchschnittlich anfallenden Wassermenge ausgewählt, kann sie bei stärkeren Niederschlägen schnell an ihre Grenzen stoßen.

Entscheidend sind nicht nur die maximale Fördermenge, sondern auch die tatsächlich erforderliche Förderhöhe und die Druckverluste in Schläuchen und Leitungen. Denn mit zunehmender Förderhöhe sinkt bei Kreiselpumpen in der Regel die verfügbare Fördermenge. Tsurumi empfiehlt deshalb, die Wasserhaltung anhand der zu erwartenden Belastungsspitzen auszulegen und gegebenenfalls Reservekapazitäten vorzusehen.

Fehler 2: Schlamm und Sand unterschätzen

Baustellenwasser ist selten sauber. Besonders nach starken Regenfällen können Sand, Schlamm und abrasive Partikel die Pumpen erheblich beanspruchen. Wer hier ungeeignete Technik einsetzt, riskiert vorzeitigen Verschleiß und Ausfälle.

Für anspruchsvolle Bedingungen bietet Tsurumi beispielsweise die Baureihe KTZ mit robusten, verschleißbeständigen Komponenten und doppelter Gleitringdichtung im Ölbad. Wichtig ist außerdem, Pumpen möglichst so aufzustellen, dass nicht unnötig große Mengen abgesetzter Feststoffe angesaugt werden. Ein geeigneter Pumpensumpf kann dabei helfen.

Fehler 3: Frostgefährdete Leitungen nicht sichern

Nicht nur die Pumpe selbst, auch der Förderweg verdient Aufmerksamkeit. In wassergefüllten Schläuchen, Rohrleitungen und Armaturen kann sich bei Minusgraden Eis bilden. Die Folgen reichen von blockierten Leitungen bis zu beschädigten Bauteilen. Besonders gefährdet sind Anlagen, die nur zeitweise betrieben werden.

Nicht benötigte Leitungen sollten deshalb entleert und frostgefährdete Abschnitte entsprechend geschützt werden. Auch bei eingetauchten Pumpen ist sicherzustellen, dass der Wasserabfluss jederzeit gewährleistet bleibt. Pumpen mit Rückschlagklappen oder -ventilen mit Bedacht einsetzen.

Fehler 4: Pumpen unnötig im Dauerbetrieb laufen lassen

Nicht jede Entwässerungsaufgabe erfordert einen ununterbrochenen Pumpenbetrieb. Läuft eine Pumpe auch bei niedrigem Wasserstand weiter, kann dies unnötig Energie verbrauchen und bei ungeeigneten Betriebsbedingungen die Technik belasten. Automatische Steuerungen schaffen hier Abhilfe.

So verfügen die Tsurumi-Pumpen der KTVE-Serie über eine integrierte Elektrodensteuerung, die den Wasserstand erfasst und die Pumpe bedarfsgerecht schaltet. Das reduziert unnötige Laufzeiten.

Fehler 5: Wartung erst bei einem Ausfall durchführen

Gerade unter winterlichen Bedingungen können kleine technische Mängel erhebliche Folgen haben. Verstopfte Ansaugöffnungen, beschädigte Stromkabel, verschlissene Laufräder oder undichte Schlauchverbindungen beeinträchtigen die Betriebssicherheit.

Regelmäßige Sicht- und Funktionskontrollen sind deshalb unverzichtbar. Dazu gehört auch die Überprüfung der elektrischen Anschlüsse und Schutzeinrichtungen durch entsprechend qualifiziertes Personal. Tsurumi empfiehlt, Wartungsintervalle und Herstellervorgaben einzuhalten sowie besonders beanspruchte Anlagen häufiger zu kontrollieren.

Vorsorge schafft Sicherheit

Die fünf Beispiele zeigen: Eine zuverlässige Baustellenentwässerung hängt nicht allein von der Pumpenleistung ab. Ebenso wichtig sind die richtige Auswahl, eine durchdachte Installation und die laufende Überwachung.

Mit seinem Programm an Schmutzwasserpumpen bietet Tsurumi Lösungen für unterschiedliche Einsatzbedingungen. Wer seine Wasserhaltung rechtzeitig winterfest macht, reduziert das Risiko ungeplanter Stillstände und sichert damit den Terminplan des Projekts ab.

Links:

www.tsurumi.eu

Nässe, Schlamm und Frost stellen hohe Anforderungen an die Baustellenentwässerung. Eine passende Pumpenauswahl und regelmäßige Kontrollen helfen, kostspielige Ausfälle zu vermeiden. Bild: Tsurumi

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