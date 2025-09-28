Vakuumtechnik für Saugfahrzeuge

Auf der IFAT 2026 zeigt CVS engineering Vakuumpumpen und Kompressoren für mobile Anwendungen in der Entsorgungs- und Reinigungswirtschaft. Die Systeme kommen vor allem in Saug- und Spülfahrzeugen zum Einsatz und unterstützen Aufgaben wie Kanalreinigung, Schlammabsaugung oder den Transport kontaminierter Stoffe.

Die CVS engineering GmbH präsentiert auf der IFAT 2026 in München ihr Portfolio an Vakuumpumpen und Kompressoren für mobile Anwendungen. Die Systeme sind speziell für Fahrzeuge der kommunalen Entsorgungs- und Reinigungswirtschaft ausgelegt und unterstützen unter anderem die Behandlung von Abwasser und kontaminierten Stoffen.

Die Aggregate werden vor allem in Saug- und Spülfahrzeugen eingesetzt. „Dort dienen sie der Reinigung von Kanälen, Abwasserleitungen, Schächten und Entwässerungssystemen, etwa zum Lösen, Absaugen und Abtransportieren von Ablagerungen“ erklärt Fabio Geiger, der Area Sales und Marketing Manager.

Die aufgenommenen Stoffe werden anschließend in hermetisch verschlossenen Edelstahl- oder Aluminiumbehältern transportiert. „Je nach Anwendung lassen sich die Tanks unter Vakuum oder Druck betreiben, um einen sicheren Umgang mit gefährlichen und empfindlichen Flüssigkeiten zu gewährleisten“, ergänzt er.

Auf der Messe zeigt das Unternehmen unter anderem die wassergekühlte Drehschieberkompressor-Vakuumpumpe Vacustar W, die für leistungsstarke Saug- und Spülfahrzeuge mit Wasserrecyclingsystemen entwickelt wurde. Sie soll auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Vakuumleistung und Betriebssicherheit bieten.

Ergänzend präsentiert CVS Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen der Reihe Vacustar WR für schwere Saug- und Spülfahrzeuge mit Förderleistungen von bis zu 4.063 Kubikmeter in der Stunde. Für kompaktere Anwendungen sind die Modelle WR 800 und WR 1600 vorgesehen, etwa in Wasserrecyclingsystemen oder in der Aquakultur.

Für kleinere Fahrzeuge zeigt CVS außerdem die luftgekühlte Vacustar L 400. Die Drehschieber-Vakuumpumpe ist für Tankvolumina bis zu fünf Kubikmeter ausgelegt und eignet sich beispielsweise für Abfallsammlung, die Entleerung von Schlamm- und Fettabscheidern sowie kleinere Kanalreinigungsarbeiten.

Links:

www.cvs-eng.com

Vakuumpumpen und Kompressoren dieses Herstellers kommen unter anderem in Saug- und Spülfahrzeugen für die Kanalreinigung zum Einsatz. Bild: CVS engineering

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