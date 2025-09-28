Aerzen auf der IFAT 2026

Auf der IFAT 2026 (4. bis 7. Mai in München) zeigt Aerzen neue Lösungen für die energieeffiziente Belüftung von Belebungsbecken. Im Mittelpunkt stehen neue Baugrößen der Schrauben- und Turbogebläse sowie integrierte Systemlösungen aus Gebläse-, Belüfter- und Steuerungstechnik. Ziel ist es, Energieverbrauch und CO2-Emissionen in Kläranlagen deutlich zu reduzieren.

Der Gebläsehersteller Aerzen präsentiert auf der IFAT 2026 in München neue Technologien für die biologische Abwasserreinigung. Am Stand in Halle A3 zeigt das Unternehmen Lösungen für energieeffiziente Belüftungssysteme in Belebungsbecken. Im Mittelpunkt steht eine eng verzahnte Kombination aus Gebläse-, Belüfter- und Steuerungstechnik. Durch die abgestimmte Auslegung der Komponenten sollen sich Prozesse stabilisieren und Energieverbräuche in Kläranlagen deutlich senken lassen.

Premiere feiern neue Baugrößen der Schraubengebläse Delta Hybrid sowie der Turbogebläse Aerzen Turbo. Die Schraubengebläse können laut Hersteller Einsparpotenziale von bis zu 37 Prozent gegenüber klassischen Drehkolbengebläsen erreichen und arbeiten mit niedrigen Schalldruckpegeln. Die luftgelagerten Turbogebläse decken zusätzliche Leistungsbereiche ab und ermöglichen eine präzise Lastregelung bei geringem Energiebedarf.

Aerzen setzt bei der Abwasseraufbereitung auf einen systemischen Ansatz. Gebläse- und Belüftertechnik werden mit Steuerungs- und Regeltechnik kombiniert, um den Sauerstoffeintrag in der biologischen Reinigungsstufe bedarfsgerecht zu steuern. Je nach Auslegung können Energieeinsparungen von bis zu 55 Prozent sowie eine Reduzierung des CO2-Fußabdrucks um bis zu 65 Prozent erreicht werden.

Links:

www.aerzen.com/ifat

Das Unternehmen deckt mit seinem Portfolio unterschiedliche Technologien für die Belüftung von Belebungsbecken ab. Dazu gehören Drehkolben-, Schrauben- und Turbogebläse sowie Platten-, Teller- und Rohrbelüfter. Durch diese Vielfalt lassen sich Systeme an unterschiedliche Prozessanforderungen und Lastprofile anpassen. Bild: Aerzen

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