Vier auf einen Streich

Eine zuverlässige Schmierung ist entscheidend für den sicheren und langlebigen Betrieb von Wälzlagern. In der industriellen Praxis gehört das manuelle Nachschmieren jedoch vielerorts noch zum Alltag – und genau hier liegt das Risiko: Fehler beim Nachschmieren zählen zu den häufigsten Ursachen für Lagerschäden und -ausfälle.

Mit dem FAG Optime C4 bietet Schaeffler nun einen neuen automatischen Schmierstoffgeber an, der die Versorgung mehrerer Schmierstellen gleichzeitig ermöglicht.

Der Mehrpunktschmierstoffgeber verfügt über vier unabhängig programmierbare Auslässe, mit denen sich bis zu vier Schmierstellen individuell versorgen lassen. Das vereinfacht laut Hersteller nicht nur die Beschaffung und Konfiguration, sondern reduziert auch den Wartungsaufwand erheblich.

In Verbindung mit der Optime-App stellt der automatische Schmierstoffgeber FAG Optime C4 sicher, dass Fehlschmierungen, verstopfte Zuleitungen oder leere Schmierstoffgeber vermieden werden. Bild: Schaeffler

