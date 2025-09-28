Vollservice mit Industrial Plant Management

Wisag übernimmt Verantwortung für alle unterstützenden Prozesse eines Standorts

Die deutsche Wirtschaft steht unter Druck: Stagnierendes Wachstum, rückläufige Industrieproduktion, hohe Energie- und Materialkosten sowie anhaltender Fachkräftemangel belasten insbesondere den industriellen Mittelstand. Gerade in dieser Situation zeigt sich, wie wichtig verlässliche Partner sind, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und auszubauen.

Und genau hier setzt die Wisag Industrie Service Gruppe an, und zwar mit ihrem Konzept des Industrial Plant Management.

Der Ansatz des „Industrial Plant Management“ geht über die klassische Instandhaltung hinaus. Grundlage hierfür ist das gleichnamige Konzept von Wisag. Bild: Wisag

