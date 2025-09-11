Was die Leitung heimlich flüstert

Die Flir Si124 hört und zeigt Probleme, wo andere nur Lärm wahrnehmen

Ein nordamerikanischer Automobilzulieferer hat in einem Pilotprojekt die Akustikkamera Flir Si124 eingesetzt, um systematisch Druckluftleckagen in der Produktion aufzuspüren. Das tragbare Messgerät konnte sich im Testbetrieb auch unter realen Bedingungen durchsetzen – bei laufender Produktion und in lärmintensiven Bereichen.

Die Fallstudie zeigt, wie sich mit der Technologie nicht nur Leckagen schnell lokalisieren, sondern auch CO2-Emissionen und Energiekosten deutlich senken lassen.

Geldverschwendung erkannt: hier der Luftaustritt aus einem Schlauch, der mit einer Akustikkamera der Si-Serie visualisiert wurde. Bild: Flir

