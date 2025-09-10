15 Millionen: VW feiert Jubiläum in Polkowice

Im VW-Werk Polkowice ist der 15-millionste Motor produziert worden. Seit der Eröffnung 1999 ist Leadec vor Ort für Instandhaltung und technisches Facility Management verantwortlich. Gemeinsam mit Volkswagen feierte der Servicespezialist vor Kurzem diesen Meilenstein und blickt auf eine langjährige Partnerschaft zurück.

Am 9. Juli 2025 feierten Volkswagen Motor Polska und Leadec das Erreichen von 15 Millionen produzierten Motoren. Leadec ist seit dem ersten Betriebstag im Werk aktiv.

„Wir blicken auf über 25 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit zurück und freuen uns, diesen wichtigen Tag gemeinsam feiern zu können. Danke, dass wir ein Teil dieser Erfolgsgeschichte im VW-Werk Polkowice sein dürfen“, sagte Przemysław Pendrowski, Geschäftsführer Leadec Polen.

Auch Dariusz Kowalski, Leiter der Leadec-Niederlassung Polkowice, betonte den besonderen Charakter dieses Erfolgs: „15 Millionen Motoren sind mehr als nur eine Zahl. Sie sind ein Grund, stolz zu sein, denn dahinter stehen Tausende von Stunden der Zusammenarbeit und der tägliche Einsatz der Teams.“

Im Werk Polkowice fertigen rund 1.200 Beschäftigte auf einer Fläche von fast 200.000 Quadratmetern Dieselmotoren und Komponenten für verschiedene Marken des Konzerns. Leadec trägt mit mehr als 70 Mitarbeitenden zur Anlagenverfügbarkeit bei.

Das Leistungsspektrum reicht von Produktionsinstandhaltung und technischem Facility Management bis hin zu Umbauten von Fertigungslinien, Ersatzteilfertigung sowie der Überholung von Spindeln und Maschinenkomponenten.

Leadec ist seit 1998 in Polen präsent und neben Polkowice auch in Gliwice und Posen aktiv. Die meisten Beschäftigten arbeiten direkt beim Kunden. Neben der Automobilbranche betreut das Unternehmen auch andere Industriezweige, etwa Luft- und Raumfahrt, Lebensmittelproduktion und allgemeine Fertigung. Bild: Leadec

