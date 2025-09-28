Leadec: Umsatz und Ergebnis positiv

Leadec hat das Geschäftsjahr 2025 mit solidem Wachstum abgeschlossen. Trotz volatiler Rahmenbedingungen konnte der Servicespezialist Umsatz und Ergebnis steigern. Treiber waren insbesondere Lösungen für Dekarbonisierung, Digitalisierung sowie die breite internationale und branchenübergreifende Aufstellung.

Leadec hat seinen Umsatz 2025 währungsbereinigt um mehr als fünf Prozent auf über 1,35 Milliarden Euro gesteigert. Parallel entwickelte sich das operative Ergebnis positiv. Ausschlaggebend waren ein striktes Kostenmanagement, der Ausbau digitaler Strukturen und umfassende Produktivitätsprogramme.

„2025 konnten wir unseren Umsatzanteil in neuen Kundensegmenten wie industrielle Technologien und Warenverteilzentren ausbauen. Gleichzeitig bleibt die Automobilindustrie ein wichtiger Kernmarkt, in dem wir unsere langjährige Erfahrung und technische Kompetenz einbringen. Perspektivisch erwarten wir hier einen steigenden Outsourcing-Bedarf – sowohl durch neue Marktteilnehmer aus China als auch durch europäische Hersteller, die ihre Wertschöpfungsstrukturen weiter flexibilisieren“, sagt Markus Glaser-Gallion, CEO der Leadec-Gruppe.

Während Europa leicht über Vorjahresniveau lag, trugen insbesondere Osteuropa und Zukäufe in Spanien zum Wachstum bei. In Amerika entwickelte sich das Geschäft sehr dynamisch, vor allem in den USA und Brasilien. In Asien zeigte sich ein gemischtes Bild: Wachstum in Indien, weiterhin schwierige Bedingungen in China.

„Unsere multiregionale Aufstellung ist ein wesentlicher Grund für die Stabilität und Resilienz unseres Unternehmens. Die Geschäftstätigkeit in 16 Ländern und unterschiedlichen Branchen ermöglicht es uns, Schwankungen in einzelnen Märkten gezielt auszugleichen“, erklärt Markus Glaser-Gallion.

Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung

Ein zentraler Wachstumstreiber sind die sogenannten „Green Factory Solutions“. Diese umfassen unter anderem Energiemanagement, Photovoltaik, Batteriespeicher und Abfallmanagement. In diesem Bereich erzielte Leadec rund 140 Millionen Euro Umsatz.

Auch bei der Arbeitssicherheit zeigt sich Fortschritt: Die LTI-Rate sank auf 0,7 und erreichte damit einen historischen Tiefstand. Grundlage sind unter anderem zehntausende Sicherheitsbegehungen und Gefahrenanalysen pro Jahr.

Digitalisierung als Effizienzhebel

Mit der Plattform Leadec.os treibt das Unternehmen die Digitalisierung seiner Dienstleistungen voran. Sie wird in allen 16 Ländern eingesetzt und von mehr als 2.400 Mitarbeitenden genutzt. Ziel ist es, Prozesse durchgängig zu erfassen und datenbasierte Optimierungen zu ermöglichen.

Links:

www.leadec-services.de

„Wir entwickeln IIoT- und KI-basierte Anwendungen, die unseren Kunden helfen, Produktionsprozesse effizienter zu gestalten, Ausfallzeiten zu reduzieren und Wartungsprozesse zu optimieren. Auch 2026 konzentrieren wir uns auf das, was uns ausmacht: Kundennähe, Innovationskraft und operative Exzellenz“, so Markus Glaser-Gallion. Bild: Leadec

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