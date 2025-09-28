Datenbasierte Optimierung der Intralogistik
Leadec bringt mit Twin-Fleet Transparenz in die Intralogistik
Der Servicespezialist für Fabriken Leadec stellt mit Twin-Fleet eine herstellerneutrale Lösung vor, die mehr Transparenz in der Intralogistik verspricht. Anwender können damit nach Angaben des Anbieters ihre Entscheidungen auf valide Daten stützen und Einsparungen von bis zu 30 Prozent durch die Optimierung von Flotte und Lager realisieren.
Leadec betont zudem, dass sich auch die Arbeitssicherheit mit der Lösung deutlich verbessern lässt.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 6 der aktuellen B&I.
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