Datenbasierte Optimierung der Intralogistik

Leadec bringt mit Twin-Fleet Transparenz in die Intralogistik

Der Servicespezialist für Fabriken Leadec stellt mit Twin-Fleet eine herstellerneutrale Lösung vor, die mehr Transparenz in der Intralogistik verspricht. Anwender können damit nach Angaben des Anbieters ihre Entscheidungen auf valide Daten stützen und Einsparungen von bis zu 30 Prozent durch die Optimierung von Flotte und Lager realisieren.

Leadec betont zudem, dass sich auch die Arbeitssicherheit mit der Lösung deutlich verbessern lässt.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 6 der aktuellen B&I.

Links:

www.leadec-services.com

www.leadec-twinfleet.com/de/

Leadec Twin-Fleet ist aus einem gemeinsamen Forschungsprojekt von Leadec, der Liebherr-Hydraulikbagger GmbH, der Sick AG und dem Ferdinand-Steinbeis-Institut entstanden. Nach einer erfolgreichen Pilotphase steht die Lösung ab sofort allen Unternehmen zur Optimierung ihrer Intralogistik zur Verfügung. Bild: KI-generiert

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