23 verschiedene Modelle an Stufenleitern

Stufenleitern ermöglichen sicheres Arbeiten in der Höhe. Krause bietet 23 Modelle mit zwei bis 14 Stufen für den Einsatz in Handwerk, Industrie oder Haushalt. Große Standplattformen und ergonomische Sicherheitsbügel sorgen für Halt, während integrierte Ablageschalen Werkzeug und Material griffbereit halten.

Beidseitig begehbare Modelle bieten Vorteile bei Arbeiten in größeren Räumen. Die Leitern müssen seltener umgesetzt werden, was Zeit spart. Die Norm DIN EN 131 erlaubt dabei das Besteigen bis zur drittobersten Stufe. Robuste Konstruktionen mit profilierten Stufen gewährleisten auch hier einen sicheren Stand.

Besonderes Augenmerk legt der Hersteller auf die Rutschhemmung. Modelle mit Stufen der Klasse R13 verfügen über ein offenes Lochbild, das Schmutz und Flüssigkeiten selbstständig abführt.

Im Gegensatz zu aufclipbaren Gummiaufsätzen bestehen die Stufen vollständig aus Aluminium, was die Lebensdauer erhöht. Für anspruchsvolle Einsätze stehen Schwerlastvarianten mit einer Tragfähigkeit von bis zu 225 Kilogramm zur Verfügung.

Für Arbeiten auf Treppen oder unebenem Untergrund bietet Krause Teleskop-Stufenleitern mit Holmverlängerungen an, die sich bis zu 1.150 Millimeter ausziehen lassen. Damit können Höhenunterschiede ausgeglichen werden. Diese Modelle erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 und verbinden Sicherheit mit praktischer Anpassungsfähigkeit.

Links:

www.krause-systems.de/leitern

Neben der Produktentwicklung unterstützt Krause Betriebe bei der rechtssicheren Nutzung ihrer Arbeitsmittel. Laut DGUV und Betriebssicherheitsverordnung müssen Leitern regelmäßig geprüft werden. Das Unternehmen bietet entsprechende Seminare an, in denen Mitarbeiter zu „Befähigten Personen“ ausgebildet werden. Bild: Krause

