70 Jahre Kübler

Kübler feiert sein 70-jähriges Bestehen und blickt auf eine kontinuierliche Entwicklung im Bereich Arbeits- und Schutzbekleidung zurück. Der Hersteller setzt dabei auf praxisnahe Produktentwicklung, langlebige Materialien und enge Zusammenarbeit mit Fachhandel und Anwendern – mit Fokus auf Funktionalität, Komfort und nachhaltige Lieferketten.

Seit sieben Jahrzehnten ist Kübler im Markt für Arbeits- und Schutzbekleidung etabliert. Die Position basiert neben technischer Kompetenz vor allem auf dem engen Austausch mit Fachhandelspartnern und Anwendern. Anforderungen aus der Praxis fließen direkt in die Produktentwicklung ein.

Ein aktuelles Beispiel ist die Kollektion „Kübler Reforce“. Sie setzt auf nachhaltige Gewebe, industriewäschegeeignete Materialien und eine Konstruktion, die auf Langlebigkeit und Reparierbarkeit ausgelegt ist. Parallel dazu bleiben Stretch-Kollektionen sowie Multinorm- und Wetterschutzlinien wichtige Bausteine im Portfolio. „Wir nutzen Innovation gezielt dort, wo sie dem Anwender echten Mehrwert bietet“, sagt CEO Richard Scheiner.

Die Produktentwicklung erfolgt am Stammsitz in Plüderhausen. Dort arbeiten interdisziplinäre Teams sowie eigene Näherinnen, was unter anderem individuelle Anpassungen, Sonderanfertigungen und die Fertigung von Randgrößen erleichtert. Größere Produktionsvolumina werden über langjährige Partner in Laos, Vietnam und Armenien abgewickelt. Dabei setzt das Unternehmen auf definierte Qualitäts- und Sozialstandards sowie auditierte Produktionsstätten entlang der gesamten Lieferkette.

Mit dem Beitritt zur Fair Wear Foundation unterstreicht Kübler seinen Anspruch an Transparenz und Verantwortung. „Die Mitgliedschaft in der Fair Wear Foundation ist ein klares Statement für faire Arbeitsbedingungen, Transparenz und kontinuierliche Verbesserung entlang unserer gesamten Lieferkette“, erklärt Kerstin Janßen, verantwortlich für Einkauf, Produktion und Nachhaltigkeit.

Neben der Produktentwicklung investiert Kübler in den Wissenstransfer im PSA-Bereich. Über den „Kübler Campus“ werden Seminare für Fachhandel und Sicherheitsfachkräfte angeboten. Inhalte sind unter anderem gesetzliche Anforderungen, Normen, Haftungsfragen sowie Instandhaltung und Veredelung von Schutzbekleidung. Die Veranstaltungen sind vom VDSI anerkannt und mit Weiterbildungspunkten bewertet.

Links:

www.kuebler.eu

Strategisch konzentriert sich Kübler weiterhin auf den Fachhandel und die Mietberufsbekleidung. Beide Vertriebskanäle gelten als zentrale Säulen für die zukünftige Entwicklung. Bild: Kübler

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