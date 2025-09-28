Schutzkleidung nach DIN EN 17353

Erhöhte Sichtbarkeit für mittlere Risikosituationen

Die DIN EN 17353:2020 ersetzt seit 2020 die EN 1150 für Warnbekleidung und die EN 13356 für Warnzubehör, wie zum Beispiel Reflexanhänger- und -bänder sowie Warnkrägen und Rucksackabdeckungen.

Im Unterschied zu den beiden Vorgängernormen regelt sie die Anforderungen an Warnschutzbekleidung und Warnzubehör für den Einsatz in mittleren Risikobereichen sowohl im Freizeit- als neuerdings auch im professionellen Bereich.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 13 der aktuellen B&I.

Links:

www.kuebler.eu

Für die Workwearkollektionen Kübler Activiq und Bodyforce, die Multinormkleidung Protectiq sowie die Schweißerkleidung Protectiq Welding bietet der Hersteller zusätzlich nach DIN EN 17353 Typ B2 zertifizierte Modelle an. Bild: Paul H. Kübler

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