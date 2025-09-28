Neue Workwear-Shirts

Kübler erweitert seine Workwear-Kollektion um Shirts, Polos, Sweatshirts und Sweatjacken für Damen und Herren. Modern geschnitten, komfortabel, UV-geschützt und für die industrielle Wäsche geeignet.

Die neue Kollektion überzeugt durch moderne Schnitte, hohen Tragekomfort und Vielseitigkeit. Dank integriertem UV-Schutz nach EN 13758-2:2003+A1:2006, 40+ werden Mitarbeiter im Freien optimal geschützt. Hochwertige, formstabile Materialien bewahren Passform und Farbe selbst nach häufigem industriellem Waschen.

Zur Auswahl stehen T-Shirts, Polos, Sweatshirts sowie Sweatjacken mit und ohne Kapuze. Damenmodelle gibt es tailliert mit V-Ausschnitt, Herrenmodelle mit Rundhalsausschnitt. Polos sind analog verfügbar. Ein- und zweifarbige Varianten in klassischen und Trendfarben erlauben flexible Kombinationen mit anderen Workwear-Teilen oder zur Umsetzung des Corporate Designs.

Sweatshirts und -jacken bieten dank fusselfreier Innenseite (French-Terry) ein weiches Tragegefühl. Besonders warm hält die Sweatjacke mit Kapuze in doppellagiger, weitenverstellbarer Ausführung. Alle Modelle sind nach EN ISO 15797 für industrielle Wäsche geeignet und mit Leasingkoller und Aufhängebändern versehen.

Links:

www.kuebler.eu

Die Kollektion deckt ein breites Größenspektrum ab: Damengrößen von XS bis 4XL, Herrengrößen von XS bis 6XL. Bild: Kübler

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