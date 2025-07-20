Wetterlatzhosen für sicheren Außeneinsatz

Mit den neuen Wetterlatzhosen aus der Protectiq-Kollektion bietet Kübler zertifizierten Schutz gegen Wettereinflüsse, Hitze, Flammen, Chemikalien und elektrische Lichtbögen – ideal für Arbeiten im Freien unter risikobehafteten Bedingungen.

Die neuen Kübler Protectiq Wetterlatzhosen vereinen zertifizierten Wetterschutz mit umfassender PSA-Funktionalität. Beide Modelle – das ARC-1-Basismodell und die High-Vis-Variante ARC 2 – sind nach EN 343, Klasse 3/3/X geprüft und damit zuverlässig gegen Regen und Nässe geschützt. Der Beinsaum ist zusätzlich mit einer Saugsperre ausgestattet.

Wie die gesamte Protectiq-Kollektion erfüllen auch die neuen Hosen mehrere Normen: Sie sind zertifiziert nach EN ISO 11611 (Schweißen), EN ISO 11612 (Hitze/Flammen), EN 1149 (elektrostatische Eigenschaften), EN 13034 Typ 6 (leichter Chemikalienschutz) und EN ISO 61482-1-2 für Schutz vor Störlichtbögen.

Das Modell ARC 1 ist auf Kurzschlussströme bis 4 kA ausgelegt, ARC 2 auf bis zu 7 kA. Die Warnschutz-Variante erfüllt zusätzlich die Anforderungen der EN ISO 20471, Klasse 2.

Ergonomisch vorgeformte Kniepartien, elastische, längenverstellbare Träger mit Gummizug und ein weitenregulierbarer Bund sorgen für angenehmes Tragen. Die Beinweite lässt sich über Reißverschluss und Druckknopf anpassen. Eine lose, seitlich platzierte Meterstabtasche ergänzt die Ausstattung. Die Linienführung ist auf Bewegungsfreiheit ausgelegt – ein Vorteil bei körperlich fordernden Tätigkeiten im Außeneinsatz.

Links:

www.kuebler.eu

Vorgeformte Knie, elastische Träger und weitenverstellbarer Bund sorgen für hohen Tragekomfort. Bild: Kübler

