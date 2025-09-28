Multinorm-PSA für harte Einsätze

Mit Safety X Compact bringt Kübler eine neue Einstiegskollektion im Multinorm-Bereich auf den Markt. Die PSA kombiniert Schutz vor Hitze und Flammen, Schweißarbeiten, Störlichtbögen, elektrostatischer Aufladung und leichten Chemikalien. Die Kollektion ist für Arbeitsumgebungen mit hoher mechanischer Belastung konzipiert.

Die Ausstattung ist bewusst auf das Wesentliche reduziert. Damit positioniert Kübler die Kollektion als kostengünstigere Alternative zur Serie Protectiq – insbesondere für Einsatzbereiche, in denen PSA durch Schmutzbelastung und mechanischen Verschleiß häufiger ersetzt werden muss.

Die Kollektion setzt auf eine ergonomische Schnittführung mit vorgeformten Ärmeln und Beinen sowie integrierten Bewegungszonen. Bei der Latzhose sorgen ein hochgezogenes Rückenteil und ein verstellbarer Bund für zusätzlichen Schutz und guten Sitz. Ärmelbündchen lassen sich per Druckknopf in der Weite anpassen.

Jacke, Hose und Latzhose sind nach dem sogenannten Dachziegelprinzip konstruiert. Dadurch soll verhindert werden, dass Schweißspritzer an Nähten, Patten oder Kanten hängen bleiben. Große Taschen bieten Platz für Werkzeuge, ohne die Schutzfunktion zu beeinträchtigen. Breite Patten mit robustem Klettverschluss verhindern, dass Metallspritzer in die Taschen gelangen.

Ein weiteres Merkmal: Die Kollektion ist vollständig metallfrei gefertigt. Dadurch werden Strom- und Wärmeleitung sowie magnetische Störungen vermieden – ein Vorteil etwa in Bereichen wie E-Mobilität oder Batterieproduktion. Safety X Compact ist für industrielle Waschprozesse ausgelegt und soll auch bei häufigem Waschen Form, Funktion und Tragekomfort behalten.

Links:

www.kuebler.eu

Die Kollektion umfasst Jacke, Bundhose und Latzhose in den Farben Dunkelblau-Anthrazit sowie Anthrazit-Schwarz. Verfügbar sind Größen von 44 bis 64, 90 bis 110 sowie 24 bis 29. Bild: Kübler

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