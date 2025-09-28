Erweiterung für höhere Volumenströme

Aerzen baut Schraubenverdichter-Baureihe im oberen Bereich aus

Mit dem neuen Schraubenverdichter VM 200 reagiert Aerzen auf den steigenden Bedarf an leistungsfähigen, energieeffizienten Systemen für Anwendungen im Niederdruckbereich. Das Aggregat ergänzt die Delta Screw-Baureihe um eine weitere Baugröße und deckt Volumenströme von 3.500 bis 12.200 Kubikmeter in der Stunde ab.

Laut Hersteller bietet das kompakte Modell neben einer hohen Leistung auch flexible Konfigurationsmöglichkeiten und eine gute Energiebilanz.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 24 der aktuellen B&I.

Links:

www.aerzen.com

Der neue VM 200 erweitert die Delta Screw-Serie nach oben. Der horizontal angeordnete Druckschalldämpfer spart Platz. Bild: Aerzen

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