Die IFAT-Neuheiten von Aerzen

Mit neuen Gebläse- und Turbotechnologien adressierte Aerzen auf der IFAT 2026 zentrale Anforderungen der Abwassertechnik. Im Fokus standen energieeffiziente Belüftungslösungen, flexible Auslegung sowie digitale Steuerungskonzepte für Belebungsbecken. Ziel war eine wirtschaftlichere und ressourcenschonendere Prozessführung.

Gebläse zählen zu den größten Energieverbrauchern in Kläranlagen. Entsprechend lag der Schwerpunkt des Messeauftritts auf optimierten Systemen, die Einsparpotenziale erschließen und gleichzeitig die Prozessstabilität erhöhen.

Die Schraubengebläse-Baureihe Delta Hybrid wurde um die Baugrößen D11S und D16S ergänzt. Damit erweitert Aerzen das Portfolio im unteren Volumenstrombereich und schafft zusätzliche Optionen für kleinere Leistungsanforderungen. Die neuen Modelle arbeiten öl- und PFAS-frei, bieten einen Regelbereich von bis zu 1:5 und ermöglichen laut Hersteller Energieeinsparungen von bis zu 37 Prozent gegenüber konventionellen Gebläsen.

Mit der Generation G6 bringt Aerzen auch neue Turbogebläse auf den Markt. Die Modelle AT125-0,9S G6, AT125-1,3S G6 und AT250-0,9S G6 sind für anspruchsvolle Belüftungsprozesse ausgelegt und kombinieren hohe Effizienz mit kompaktem Aufbau. Neben einem Regelbereich von bis zu 1:5 ermöglicht die neue Generation Energieeinsparungen von bis zu 15 Prozent im Vergleich zu herkömmlicher Turbotechnologie. Eine neu entwickelte Steuerung mit IoT-Anbindung unterstützt die vernetzte Prozessüberwachung.

Für große Volumenströme ergänzt die neue Turbostufe AT450-0,9S das Portfolio. Sie deckte Volumenströme bis 300 m³/min ab und erweiterte den Einsatzbereich in leistungsintensiven Anwendungen.

Neben einzelnen Aggregaten setzte Aerzen auf integrierte Systemlösungen. Im Zusammenspiel von Gebläsen, Belüftertechnik und Steuerung ließen sich laut Hersteller Energieeinsparungen von bis zu 55 Prozent sowie eine Reduzierung des CO2-Fußabdrucks um bis zu 65 Prozent erreichen.

Links:

www.aerzen.com/de/aktuelles/messen/ifat-2026

Aerzen stellte auf der IFAT mehrere Produktneuheiten für die Belüftung von Belebungsbecken vor. Die Lösungen zielten auf eine höhere Energieeffizienz, größere Flexibilität bei der Auslegung sowie verbesserte Transparenz durch digitale Technologien. Bild: Aerzen

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