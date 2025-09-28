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Vom Sensor bis zum Versorgungsnetz

von am 1. Oktober, 2026

Axians und Actemium zeigen auf der maintenance München, wie sie gemeinsam Instandhaltung neu denken.

Am gemeinsamen Messestand 4-538 auf der maintenance München verbinden Axians NEO Suite und Actemium Sensorik, Condition Monitoring und SAP-Instandhaltung mit KI-gestütztem Wissensmanagement zu einem durchgängigen Prozess – vom einzelnen Sensor bis zum ganzen Versorgungsgebiet.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite M3 im Rahmen der Messezeitung zur maintenance München in der der aktuellen Ausgabe der B&I.

Links:

www.axians.de

Mehr als 75.000 Nutzer arbeiten nach Unternehmensangaben täglich mit der NEO Suite, in über 200 SAP-Kundenprojekten. Bild: Axians
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