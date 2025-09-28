Clever: Voice-to-Ticket im CMMS
KI wandelt gesprochene Störmeldungen in strukturierte Instandhaltungstickets um
Störungen möglichst schnell und vollständig zu erfassen, ist eine wichtige Voraussetzung für eine effiziente Instandhaltung. Maintastic erweitert deshalb sein CMMS um eine Voice-to-Ticket-Funktion.
Dabei sprechen Mitarbeitende die Beobachtungen direkt an der betroffenen Anlage in ihr Smartphone. Eine KI wandelt die Sprachaufnahme anschließend in ein strukturiertes Ticket um, das der jeweiligen Anlage zugeordnet wird.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite M2 im Rahmen der Messezeitung zur maintenance München in der der aktuellen Ausgabe der B&I.
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