Clever: Voice-to-Ticket im CMMS

KI wandelt gesprochene Störmeldungen in strukturierte Instandhaltungstickets um

Störungen möglichst schnell und vollständig zu erfassen, ist eine wichtige Voraussetzung für eine effiziente Instandhaltung. Maintastic erweitert deshalb sein CMMS um eine Voice-to-Ticket-Funktion.

Dabei sprechen Mitarbeitende die Beobachtungen direkt an der betroffenen Anlage in ihr Smartphone. Eine KI wandelt die Sprachaufnahme anschließend in ein strukturiertes Ticket um, das der jeweiligen Anlage zugeordnet wird.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite M2 im Rahmen der Messezeitung zur maintenance München in der der aktuellen Ausgabe der B&I.

Links:

https://maintastic.com/

Die Störungsmeldung wird eingesprochen und von der KI automatisch in die Bereiche Problembeschreibung, Auswirkungen, Beobachtungen, durchgeführte Maßnahmen und zusätzliche Hinweise strukturiert. Anschließend kann der Nutzer die Angaben prüfen und bearbeiten, bevor das Ticket der Anlage zugeordnet wird. Bild: KI-generiert

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