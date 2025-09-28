BRIS 2026 veröffentlicht

Der Industrieservice in Deutschland zeigt sich trotz schwacher Konjunktur vergleichsweise stabil. Laut dem Branchenreport Industrieservice (BRIS) 2026, der gerade eben erschienen ist, stützen vor allem Instandhaltung, Modernisierung und Effizienzmaßnahmen das Geschäft. Gleichzeitig entstehen neue Chancen in Bereichen wie Rechenzentren, Pharma, Verteidigung sowie Energie und Infrastruktur.

Der Verband für Anlagentechnik und Industrieservice (VAIS) und die Dr. Jörg-Peter Naumann Gesellschaft für Unternehmensberatung haben den dritten Branchenreport Industrieservice (BRIS) veröffentlicht. Die Untersuchung basiert auf Unternehmensdaten und Experteninterviews und betrachtet die Entwicklung des Industrieservicemarkts in Deutschland.

Die im Report ausgewerteten führenden Industrieserviceanbieter erzielten 2025 weltweit einen Umsatz von 14 Milliarden Euro. Davon entfielen 6,7 Milliarden Euro auf Deutschland. Trotz der anhaltenden Schwäche wichtiger Kundenindustrien ging der aggregierte Inlandsumsatz der Top 20 lediglich um 0,3 Prozent zurück. Die Zahl der Beschäftigten blieb nahezu stabil.

Eine wichtige Stütze ist dabei das Bestandsgeschäft. Bei verhaltener Investitionstätigkeit gewinnen laut BRIS vor allem Instandhaltung, Modernisierung und Maßnahmen zur Effizienzsteigerung an Bedeutung.

Neue Märkte im Blick

Zusätzlich zum klassischen Geschäft sehen die Unternehmen Wachstumspotenzial in der Verteidigungsindustrie, bei Rechenzentren und in der Pharmaindustrie. Auch Teile der Energie- und Infrastrukturwirtschaft könnten zusätzliche Nachfrage nach technischen Dienstleistungen erzeugen.

Parallel verändern Defossilisierung, Digitalisierung und der demografische Wandel die Anforderungen an die Branche. Energieeffizienz und Anlagenoptimierung, datenbasierte Prozesse und KI sowie Qualifizierung und Wissenstransfer gewinnen an Bedeutung.

Damit verschiebt sich auch das Aufgabenfeld der Industrieserviceanbieter: Neben klassischen Serviceleistungen übernehmen sie zunehmend Aufgaben bei Modernisierung, Engineering, Digitalisierung und technischer Optimierung.

Erstmals widmet der BRIS zudem ein eigenes Spezial der öffentlichen Auftragsvergabe. Darin geht es um die Chancen öffentlicher Investitionen für den Industrieservice und die Hürden beim Zugang zu entsprechenden Aufträgen. Tipp: Das Inhaltsverzeichnis inklusive des Management Summary steht hier zum Download zur Verfügung.

Links:

www.jpnaumann.de

www.vais.de

Hier lässt sich der Branchenreport direkt bestellen.

Dr. Dietmar Kestner, Geschäftsführer des VAIS, kommentiert: „Der Industrieservice zeigt sich auch unter schwierigen Bedingungen robust. Wenn Unternehmen Neuinvestitionen zurückstellen, hält der Service die Anlagen zuverlässig und wirtschaftlich am Laufen. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir eine starke industrielle Basis brauchen. Entscheidend sind wettbewerbsfähige Standortbedingungen und wieder mehr Vertrauen in Investitionen in Deutschland.“ Bild: VAIS

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