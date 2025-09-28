B&I mit Messezeitung zur maintenance Dortmund

Rechtzeitig vor der maintenance Dortmund 2026 erscheint heute die neue Ausgabe der B&I – inklusive einer 16-seitigen Messezeitung. Sie bietet einen kompakten Überblick über Trends, Technologien und Praxislösungen der industriellen Instandhaltung. Im Fokus stehen autonome Inspektionen, KI-Anwendungen und konkrete Anwenderberichte. Die Leitmesse der Instandhaltung findet vom 25. bis zum 26. Februar statt.

Vom 25. bis 26. Februar trifft sich die Instandhaltungsbranche in Dortmund. Passend dazu liegt der aktuellen B&I eine umfangreiche Messezeitung bei, die sich vollständig der Leitmesse der industriellen Instandhaltung widmet.

Die Bedeutung der Veranstaltung unterstreicht auch das Vorwort von Maria Soloveva, Head of Cluster maintenance: „Mit rund 250 Ausstellern ist die Leitmesse der industriellen Instandhaltung so groß und vielfältig wie nie zuvor – und jagt dabei einen Rekord nach dem anderen“.

Autonome Inspektion

Die Titelgeschichte der Messezeitung „Wenn Technik die Technik prüft“ greift ein Thema auf, das zunehmend an Relevanz gewinnt. Autonome Inspektionen mit Robotern und Drohnen eröffnen neue Möglichkeiten, Anlagen sicherer und effizienter zu überwachen.

KI-gestützte Auswertungen und cloudbasierte Plattformen helfen dabei, Risiken für Mitarbeitende zu reduzieren und Kosten zu senken. Auch Industriedienstleister wie Bilfinger setzen auf diesen Ansatz und verfolgen konsequent das Prinzip, autonom zu inspizieren statt Anlagen aufwendig zu begehen.

Einen ähnlichen Richtungswechsel beschreibt der Fachbeitrag von Membrain. Hier steht die Frage im Mittelpunkt, wie Echtzeitdaten die Instandhaltung verändern. Weg vom reaktiven Reparieren, hin zu einem strategischen Bestandteil der Produktion, der Ausfälle verhindert und gleichzeitig Produktivität, Effizienz und Nachhaltigkeit steigert.

KI, Wissenstransfer und Ersatzteile

Weitere Beiträge der Messezeitung beleuchten den Einsatz von KI-Sprachagenten in der Praxis. Sie unterstützen unter anderem bei der Ticketerstellung, der Fehleranalyse und der Terminplanung.

Darüber hinaus geht es um den Erhalt von Erfahrungswissen, um die Rolle der Beschaffung als Erfolgsfaktor und um die sprachunabhängige Nutzung von Ersatzteildaten – Themen, die im Instandhaltungsalltag unmittelbar relevant sind.

Mehr als nur Messeberichte

Die neue B&I-Ausgabe bietet jedoch deutlich mehr als Messeinhalte. Ein Nachbericht von Dirk Beiersdorff zur CES zeigt, wie digitale Technologien den Weg in industrielle Anwendungen finden, etwa bei humanoiden und mobilen Robotern, vernetzten Systemen oder digitalen Assistenzlösungen.

Ergänzt wird dies durch einen Fachbeitrag zur Integration von Sprachsteuerung in bestehende Maschinen sowie einen Anwenderbericht des Holzwerkstoffherstellers Egger, bei dem nach einem Schadenfall selbst die Reservepumpe ausfiel und schnelle, pragmatische Instandhaltung gefragt war.

Es gibt also viel zu entdecken in der neuen B&I. Neugierig geworden? Dann lohnt sich ein Blick in die aktuelle Ausgabe – wahlweise als kostenloses Probeexemplar oder direkt online.

www.b-und-i.de

Bild: B&I

