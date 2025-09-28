Bilfinger: Engineering für Kerosin-Pipeline in Dubai

Emdad beauftragt Bilfinger mit Engineering- und Designleistungen für eine strategische Kerosin-Pipeline in Dubai. Die Leitung soll das Terminal im Hafen von Dubai mit dem Tanklager des stark wachsenden Al Maktoum International Airport verbinden und die Versorgungssicherheit langfristig erhöhen.

Der Al Maktoum International Airport (DWC) soll der größte Flughafen der Welt werden mit fünf Start- und Landebahnen, 200 Abflügen pro Stunde und einer Kapazität von 260 Millionen Passagieren pro Jahr. Die neue Pipeline gilt dabei als zentrale Infrastruktur, da sie eine unterbrechungsfreie Kraftstoffversorgung gewährleisten soll. Aufgrund der geplanten Kapazitäten wird sie jährlich mehr als das Zweieinhalbfache der heutigen Menge transportieren, die über die bestehende Leitung zum Dubai International Airport (DXB) fließt.

Bilfinger wurde in diesem Zusammenhang von Emdad Aviation Fuel Storage FZCO mit umfassenden Engineering- und Designleistungen beauftragt. Der Auftrag umfasst sämtliche Phasen der Planung, des Projektmanagements und der Installation. Ziel ist es, die Pipeline nach höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards für den Betrieb durch Emarat vorzubereiten.

Marco van der Linden, Vice President Engineering bei Bilfinger Engineering and Maintenance Middle East, betont die Bedeutung des Projekts: „Unser multidisziplinäres Team wird seine fundierte Engineering-Expertise einsetzen, um Genehmigungsprozesse zu beschleunigen, Risiken zu minimieren und eine reibungslose Übergabe an den operativen Betrieb sicherzustellen. Mit unseren Best Practices, digitalen Lösungen und solidem Integrity Management gewährleisten wir eine verlässliche und vorschriftsgemäße Umsetzung von der Planung bis zur Inbetriebnahme.“

www.bilfinger.com

Für Emarat stellt das Vorhaben einen wichtigen Baustein für die langfristige Stabilität und Sicherheit der Kraftstoffversorgung dar. Symbolbild: Bilfinger

