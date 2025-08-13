Bilfinger erhält FEED-Auftrag in Kuwait

Bilfinger wurde von der Kuwait National Petroleum Company (KNPC) mit dem Front-End Engineering Design (FEED) für den neuen North Oil Pier in der Raffinerie Mina Al Ahmadi beauftragt. Das Projekt sichert den Erdölexport Kuwaits über 2030 hinaus und unterstützt die Modernisierung der nationalen Energieinfrastruktur.

Die bestehenden Pier-Anlagen in Mina Al Ahmadi erreichen bis 2030 das Ende ihrer Lebensdauer und gelten als nicht sanierungsfähig. Mit dem Bau des neuen North Oil Pier stellt KNPC sicher, dass der Export nationaler Erdölprodukte auch langfristig ohne Unterbrechung möglich ist. Gleichzeitig stärkt das Projekt Kuwaits Rolle als wichtiger Akteur im globalen Energiemarkt.

„Wir freuen uns, KNPC bei der Realisierung dieses entscheidenden Bestandteils von Kuwaits Energielogistik zu unterstützen“, sagt Christian Rugland, President Engineering & Maintenance International bei Bilfinger. „Durch unsere innovativen Front-End-Engineering-Lösungen möchten wir die Betriebseffizienz steigern und nachhaltige Praktiken integrieren. Dies reduziert die Umweltauswirkungen und unterstützt Kuwait bei seinen langfristigen Energiezielen.“

Das Engineering-Team von Bilfinger Engineering und Maintenance Middle East erbringt im Rahmen des Projekts Standortgutachten, Machbarkeitsstudien, konzeptionelles und Detail-Engineering, Kostenplanung sowie Risikobewertungen. Ziel ist es, Betrieb und Effizienz des neuen Piers zu optimieren, den Ressourcenbedarf zu senken und hohe Umweltstandards einzuhalten.

Bilfinger bringt umfassende Erfahrung in maritimer Infrastruktur sowie Öl- und Gasprojekten ein. Bild: Bilfinger

