Bilfinger: Großauftrag für Inspektionsleistungen

Der Industriedienstleister hat von BP einen umfangreichen Auftrag zur Durchführung von Inspektionsleistungen im Bereich der zerstörungsfreien Prüfung (Non-Destructive Testing, NDT) erhalten. Der Vertrag umfasst sämtliche Anlagen von BP in der Nordsee und erweitert die bestehende Zusammenarbeit deutlich.

Bereits im Frühjahr war die Partnerschaft zwischen dem Dienstleister und BP ausgebaut worden: Der seit 2019 bestehende Vertrag über Isolierungs-, Seilzugangs- und Korrosionsschutzlösungen (ISP) wurde um drei Jahre verlängert. Seitdem gehören auch Leistungen wie Tankzugang und Fachreinigung zum Portfolio. Mit der Verlängerung der Kooperation bis 2027 sichert Bilfinger mehr als 250 Arbeitsplätze – darunter 14 Onshore- und 241 Offshore-Mitarbeitende.

Zum Einsatz kommen moderne Technologien wie Robotik und künstliche Intelligenz. Ziel ist es, Inspektionsprozesse effizienter zu gestalten, Emissionen zu senken und den nachhaltigen Betrieb der Anlagen zu unterstützen. Ein vollständig integrierter digitaler Workflow mit KI-gestützten Analysen soll künftig neue Maßstäbe für NDT setzen.

David Hall, Vice President Inspection bei Bilfinger Engineering & Maintenance UK, erklärt: „Dieser Auftrag ist ein Beweis für den Erfolg unserer Zusammenarbeit mit BP und für unsere umfassende Expertise bei der Bereitstellung integrierter Lösungen, mit denen wir Mehrwert ohne Kompromisse bieten. Bilfinger nimmt weiterhin eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung und Umsetzung neuer Kompetenzstandards für die zerstörungsfreie Prüfung ein. Gleichzeitig evaluieren und validieren wir kontinuierlich neue Technologien, um unsere Services weiter zu verbessern und nachhaltige Effizienzsteigerungen zu erzielen.“

Links:

www.bilfinger.com/de

Der neue Auftrag reiht sich in mehrere kürzlich verlängerte Großprojekte für Anlagen in der Nordsee ein. Damit unterstreicht Bilfinger Engineering & Maintenance UK seinen Ruf als verlässlicher Partner für sichere, effiziente und zukunftsorientierte Dienstleistungen im Offshore-Bereich. Bild: Bilfinger

Artikel per E-Mail versenden