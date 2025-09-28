Von der Planung bis zur Montage
Bilfinger liefert Komplettisolierung für wichtige Müllverbrennungsanlage
Mit der Fertigstellung der Isolierungsarbeiten in Warschaus zentraler Waste-to-Energy-Anlage hat Bilfinger ein Projekt abgeschlossen, das für Betreiber energieintensiver Anlagen von besonderem Interesse ist.
Der Leistungsumfang reichte von der technischen Planung über die Koordinierung und Materialbeschaffung bis hin zur vollständigen Montage der thermischen Isolierung. Insgesamt wurden bei der Müllverbrennungsanlage rund 22.000 Quadratmeter Oberfläche isoliert, was die Dimension des Projekts verdeutlicht.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 4 der aktuellen B&I.
Links: