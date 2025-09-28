Von der Planung bis zur Montage

Bilfinger liefert Komplettisolierung für wichtige Müllverbrennungsanlage

Mit der Fertigstellung der Isolierungsarbeiten in Warschaus zentraler Waste-to-Energy-Anlage hat Bilfinger ein Projekt abgeschlossen, das für Betreiber energieintensiver Anlagen von besonderem Interesse ist.

Der Leistungsumfang reichte von der technischen Planung über die Koordinierung und Materialbeschaffung bis hin zur vollständigen Montage der thermischen Isolierung. Insgesamt wurden bei der Müllverbrennungsanlage rund 22.000 Quadratmeter Oberfläche isoliert, was die Dimension des Projekts verdeutlicht.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 4 der aktuellen B&I.

Links:

www.bilfinger.com/de/

Die Umsetzung erfolgte im Zeitraum von 2023 bis 2025 in Zusammenarbeit mit den Anlagenbauern Posco E&C und Doosan Lentjes. Für die Installation wurden 31 Lkw-Ladungen mit spezialisierten Isoliermaterialien an den Standort geliefert. Bild: Bilfinger

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