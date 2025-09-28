Bilfinger sichert sich Equinor-Großauftrag

Bilfinger übernimmt als Hauptlieferant umfangreiche Dienstleistungen im Bereich Isolierung, Gerüstbau und Korrosionsschutz für die Onshore-Anlagen von Equinor in Norwegen. Der neue Rahmenvertrag stärkt die langjährige Partnerschaft beider Unternehmen.

Der internationale Industriedienstleister Bilfinger hat einen umfassenden Rahmenvertrag für ISP-Dienstleistungen (Isolierung, Scaffolding, Painting) einschließlich Zugangslösungen und ergänzender Services für die Onshore-Anlagen des norwegischen Energiekonzerns Equinor erhalten. Bilfinger wurde dabei als Hauptlieferant für die Gasverarbeitungsanlage in Kårstø ausgewählt – die größte ihrer Art in Europa.

Kårstø spielt eine zentrale Rolle beim Transport und der Verarbeitung von Gas, Kondensaten und Leichtöl aus mehreren wichtigen Standorten des norwegischen Festlands. Die Anlage wird von Gassco betrieben, Equinor fungiert als technischer Dienstleister.

Als ISP-Partner unterstützt Bilfinger den sicheren und effizienten Betrieb der Anlagen und trägt zur Umsetzung nachhaltiger Verfahren bei. Zu den Maßnahmen zählen optimierte Isolierungssysteme, moderne Korrosionsschutzlösungen sowie angepasste Zugangssysteme. Diese Ansätze erhöhen die Energieeffizienz, verlängern die Lebenszyklen der Anlagen und senken Wartungskosten – bei gleichzeitiger Einhaltung strenger Umweltauflagen.

Links:

https://www.bilfinger.com/de/produkte/ueberblick/isp/

Das Team von Bilfinger Engineering & Maintenance Nordic übernimmt sowohl präventive als auch reaktive Instandhaltungsaufgaben. Ergänzend kommen Projektmanagement- und Turnaround-Dienstleistungen hinzu, die das breite Kompetenzspektrum des Unternehmens unterstreichen. Der Rahmenvertrag läuft über vier Jahre mit der Option auf zwei Verlängerungen. Bild: Bilfinger

Artikel per E-Mail versenden