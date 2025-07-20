Bilfinger sichert sich Großauftrag in Antwerpen

Bilfinger übernimmt für fünf Jahre die Isolierungsarbeiten an einer der weltweit größten Ölraffinerien im Hafen von Antwerpen. Der über 20 Millionen Euro schwere Rahmenvertrag umfasst neben klassischen Dienstleistungen auch digitale Lösungen zur Effizienz- und Nachhaltigkeitssteigerung.

Der Industriedienstleister Bilfinger hat einen neuen Rahmenvertrag über fünf Jahre mit einem internationalen Öl- und Gaskonzern abgeschlossen. Das Auftragsvolumen liegt bei über 20 Millionen Euro. Ziel des Projekts ist es, durch moderne Isolierungslösungen und digitale Werkzeuge die Betriebseffizienz und Nachhaltigkeit einer der weltweit größten Ölraffinerien in Antwerpen zu verbessern.

Die Anlage zählt zum Antwerp-Rotterdam-Amsterdam-Hub und wurde kürzlich modernisiert, um ihre Kapazitäten für die Verarbeitung von Schwerölen zu hochwertigen Kraftstoffen zu erweitern. Bilfinger ist dort seit Jahrzehnten tätig.

„Wir freuen uns sehr darauf, unsere vertrauensvolle Partnerschaft an diesem wichtigen Industriestandort auszubauen“, sagt Thierry Burki, President Engineering & Maintenance Belgium & Netherlands bei Bilfinger. „Unser Kunde profitiert von einer Gesamtlösung, die die internationale Kompetenz von Bilfinger im Bereich Isolierung bündelt. Wir sind entschlossen, einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der Effizienzziele unseres Kunden zu leisten. Dabei stehen höchste Sicherheitsstandards bei allem, was wir tun, an erster Stelle.“

Bilfinger setzt im gesamten Projektverlauf digitale Tools ein, um interne Prozesse zu straffen und dem Kunden wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen. Dazu gehören Apps zur automatisierten Berichterstellung und Rechnungslegung, eine Anwendung zur Konfiguration von Verkleidungen sowie das System Bilfinger Corrosion Detection (BCD 1.0). Letzteres ermöglicht das sichere Erkennen von unsichtbarer Korrosion, ohne die Isolierung entfernen zu müssen.

Die Bedeutung intakter Isolierungen für den industriellen Betrieb ist hoch. Sie schützt Anlagenkomponenten, reduziert Energieverluste und verlängert die Lebensdauer von Rohrleitungen und Behältern. Neben der Erneuerung alter Isolierschichten zur Verbesserung der Wärmeeffizienz umfasst der Auftrag auch Maßnahmen zur Tankisolierung und zur Prävention von Korrosion unter der Isolierung (CUI). Bild: Bilfinger

