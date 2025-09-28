Bilfinger stärkt UK-Geschäft

Bilfinger hat zwei Wartungsverträge im Vereinigten Königreich gewonnen und baut damit seine Position im britischen Energiesektor weiter aus. Die Aufträge betreffen Offshore-Anlagen im Cygnus-Gasfeld sowie das Onshore-Terminal St. Fergus Sage und umfassen Leistungen in den Bereichen Zugangstechnik, Oberflächenschutz und digitale Asset-Optimierung.

Der erste Vertrag umfasst Zugangslösungen sowie Oberflächenschutz für die Cygnus-Anlagen von Ithaca Energy. Das Cygnus-Feld in der südlichen Nordsee gilt als größtes produzierendes Gasfeld Großbritanniens und ist ein zentraler Bestandteil der nationalen Energieversorgung.

Die Infrastruktur besteht aus drei durch Brücken verbundenen Alpha-Plattformen. Ergänzt wird sie durch die unbemannte Satellitenplattform Cygnus Bravo, rund sieben Kilometer nordwestlich von Cygnus Alpha. Das Feld ist an das von Perenco betriebene Terminal in Bacton angebunden.

Der Auftrag folgt auf die Übernahme der britischen Upstream-Öl- und Gasanlagen von Eni durch Ithaca Energy im Jahr 2024, in deren Zuge das Cygnus-Feld in das Nordsee-Portfolio integriert wurde.

Der zweite Vertrag betrifft Oberflächenschutz- und Zugangslösungen am St. Fergus Sage Terminal für Wood PLC. Für Bilfinger markiert dies die Rückkehr an einen strategisch wichtigen Standort und stärkt die operative Präsenz in der Region.

Über die dreijährige Laufzeit sollen Prozesse kontinuierlich optimiert werden. Geplant ist unter anderem die Bündelung von Anlagendaten in der digitalen Lösung Bilfinger Connected Asset Performance (BCAP), die Einführung neuer Korrosionsschutzprodukte sowie die Nutzung gruppenweiter Kapazitäten für vorgefertigte Isolierprodukte.

Digitale Lösungen wie BCAP unterstützen die zustandsorientierte Instandhaltung kritischer Energieanlagen. Bild: Bilfinger

