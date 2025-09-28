Bosch Rexroth auf der HMI

Auf der Hannover Messe 2026 zeigt Bosch Rexroth Automatisierungslösungen für das Recycling von Elektrofahrzeugbatterien. Im Application Park präsentiert das Unternehmen gemeinsam mit Partnern eine vernetzte Wertschöpfungskette von der Batteriezelle bis zum Recycling.

In den kommenden fünf Jahren wird sich das Recyclingvolumen von Fahrzeugbatterien voraussichtlich verzehnfachen. Gleichzeitig steigt die Vielfalt an Batterietypen, was zusätzliche Anforderungen an Recyclingprozesse und Anlagen stellt. Deshalb stellt Bosch Rexroth im Application Park auf der Hannover Messe zusammen mit mehreren Partnerunternehmen eine durchgängige Wertschöpfungskette für Batterien vor – von der Zellfertigung über die Packmontage bis zum Recycling.

Bosch Rexroth setzt in diesem Zusammenhang auf ein skalierbares Automatisierungskonzept. Dieses reicht von manuellen Arbeitsplätzen über teilautomatisierte Systeme bis hin zu vollautomatisierten Anlagen. Zum Einsatz kommen Komponenten aus der Antriebs- und Steuerungstechnik sowie aus Linear-, Montage- und Schraubtechnik. Ergänzt wird das Portfolio durch Cobots für Transport-, Handling- und Demontageaufgaben. Die Systeme lassen sich modular erweitern, sodass bestehende Anlagen bei Umbauten oder Erweiterungen weiter genutzt werden können.

Pre-Treatment verbessert Recyclingquote

Ein zentraler Prozessschritt ist die Vorbehandlung der Batterien, das sogenannte Pre-Treatment. Automatisierte Lösungen sollen hier die Qualität der zurückgewonnenen Materialien verbessern und die Recyclingrate erhöhen.

Zu Beginn wird der Zustand der Batterie diagnostiziert. Dies ist besonders bei älteren Batterien ohne digitalen Batteriepass eine Herausforderung. Ein Diagnosesystem ermittelt, ob und wie ein Batteriepack sicher entladen werden kann. Für diesen Schritt stehen mobile und stationäre Entladesysteme zur Verfügung.

Automatisierung auch für die Batteriefertigung

Neben Lösungen für das Recycling zeigt Bosch Rexroth auch Automatisierungstechnik für die Batteriefertigung. Das Portfolio deckt den gesamten Produktionsprozess ab – von der Elektroden- und Zellfertigung über die Modul- und Packmontage bis zur End-of-Line-Prüfung.

Für flexible und skalierbare Produktionsanlagen setzt das Unternehmen auf ein offenes Automatisierungsportfolio mit digitalen Schnittstellen. Dazu gehören Einzelkomponenten, Subsysteme sowie das Automatisierungssystem ctrlX Automation.

Links:

www.boschrexroth.com

Bosch Rexroth zeigt auf der Hannover Messe Automatisierungslösungen für das Batterierecycling. Bild: Bosch Rexroth

Artikel per E-Mail versenden