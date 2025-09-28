Ex-Servomotor mit Einkabeltechnik

Bosch Rexroth erweitert sein Portfolio für explosionsgefährdete Bereiche um den Synchron-Servomotor MS2E. Die neue Baureihe nutzt eine Einkabeltechnologie, über die Leistungs-, Geber- und Temperatursignale gemeinsam übertragen werden. Dadurch sollen Installation, Engineering und Inbetriebnahme in Ex-Anwendungen deutlich einfacher werden.

Mit dem neuen Synchron-Servomotor MS2E stellt das Unternehmen eine Lösung für Anwendungen in Zone 2 (Gas) und Zone 22 (Staub) vor. Der Motor ist für Gerätegruppe II, Kategorie 3 ausgelegt und nutzt die Zündschutzarten „Erhöhte Sicherheit Ex ec“ sowie „Schutz durch Gehäuse Ex tc“. Ziel ist es, Maschinenherstellern eine einfachere Integration von Antriebstechnik in Ex-Umgebungen zu ermöglichen.

„Explosionsgefährdete Bereiche stellen höchste Anforderungen an Sicherheit, Effizienz und internationale Zulassungen. Mit unseren neuen Ex-Servomotoren reduzieren wir die Komplexität im Engineering und schaffen gleichzeitig maximale Skalierbarkeit für den weltweiten Einsatz“, erklärt Marco Mehling, Business Owner Motoren bei Bosch Rexroth.

Ein zentrales Merkmal der neuen Baureihe ist der Einkabelanschluss mit Hybridkabel. Über diese Leitung werden Leistungs-, Geber- und Temperatursignale gemeinsam übertragen. Dadurch sinken der Verdrahtungsaufwand, der Platzbedarf im Schaltschrank sowie potenzielle Fehlerquellen bei Installation und Inbetriebnahme.

Die Baureihe umfasst sechs Baugrößen und erreicht ein maximales Drehmoment von bis zu 360 Nm. Kurzzeitig ist eine Überlast bis zum Vierfachen des Nennmoments möglich.

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Das Portfolio von Bosch Rexroth für explosionsgefährdete Bereiche wird um MSE und MKE Motoren ergänzt. Bild: Bosch Rexroth

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