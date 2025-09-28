Schnelle Hilfe beim Hydraulikausfall …

… ist nötig, wenn nach einen Schadenfall auch die Reservepumpe den Geist aufgibt.

Als beim Holzwerkstoffhersteller Egger ein Schredder und damit die gesamte Brennstoffversorgung aufgrund von Pumpenausfällen im Hydraulikaggregat Knall auf Fall nicht mehr funktionierte, war schnelle Hilfe gefragt.

Bosch Rexroth reagierte sofort. In nur vier Tagen wurde die gesamte Brennstoffversorgung mit modernen Hägglunds Aggregaten – Hägglunds ist eine Marke von Bosch Rexroth – wieder zukunftssicher aufgestellt. Davon profitiert auch die Instandhaltung.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 9 der aktuellen B&I.

Links:

www.boschrexroth.com

Der Einwellenschredder zerkleinert täglich bis zu 300 Tonnen Altholz für die Brennstoffversorgung. Bild: Egger Gruppe

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