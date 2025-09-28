Bügelspanner und noch mehr

Norelem erweitert sein Sortiment an Spannelementen um Bügelspanner mit Sicherheitsverriegelung sowie weitere Varianten von Zugspannern und Schnellspannern für industrielle Anwendungen.

Die neuen Bügel-, Zug- und Schnellspanner sorgen für mehr Sicherheit und Prozessstabilität in Fertigung und Montage: Eine integrierte Verriegelung reduziert das Risiko unbeabsichtigter Öffnungen, zuverlässige Spannkräfte senken Stillstand und Nacharbeit. Gleichzeitig verkürzt das werkzeuglose Spannen Rüst- und Taktzeiten. Varianten für enge Einbauräume und unterschiedliche Montagepositionen sowie Ausführungen aus Stahl und Edelstahl bieten zusätzliche Flexibilität für verschiedenste Einsatzbereiche.

Bügelspanner sind bewährte Montage- und Haltevorrichtungen zum schnellen Verschließen und Befestigen von Deckeln, Klappen und Abdeckungen. Norelem führt hierzu drei neue Produktfamilien und insgesamt 15 neue Artikel ein. Diese sind aus Stahl und Edelstahl erhältlich und decken Zugkräfte von 1.630 N bis 34.000 N ab.

Die Standard-Bügelspanner sind ab sofort auch mit Sicherheitsverriegelung verfügbar. Beim Schließen rastet ein Sicherungshaken fest im Grundkörper ein. Dadurch kann sich der Spanner nicht unbeabsichtigt öffnen, etwa durch Vibrationen oder Stöße. Zum Öffnen lässt sich der Sicherungshaken komfortabel mit einer Hand entriegeln. Für besonders hohe Belastungen bietet das Unternehmen auch Bügelspanner in schwerer Ausführung mit einer Zugkraft bis 34.000 N an.

Für Anwendungen mit eingeschränktem Bauraum sind neue Zugspanner mit seitlicher Montage verfügbar. Diese eignen sich besonders, wenn die Befestigung nicht frontal, sondern seitlich an einer Aufnahmeplatte erfolgen muss, etwa bei schmalen Profilen, kompakten Vorrichtungen oder beengten Maschinenräumen.

Schnellspanner wiederum werden eingesetzt, wenn Werkstücke oder Baugruppen häufig gewechselt werden und eine wiederholgenaue Spannposition gefragt ist. Norelem ergänzt das Sortiment um zwei neue horizontale Varianten. Angeboten werden diese Schnellspanner horizontal mit Winkelfuß und horizontal mit vollem Haltearm jeweils in unterschiedlichen Materialausführungen.

Norelem erweitert sein Sortiment um Bügelspanner mit Sicherheitsverriegelung sowie neue Zug- und Schnellspanner. Bild: Norelem

