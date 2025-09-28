Norelem mit neuem Kettenspanner-Programm

Kettenspanner werden in Maschinen und Anlagen eingesetzt, um die durch Verschleiß entstehende Längung von Ketten auszugleichen. So wird eine konstante Kettenspannung gewährleistet, die Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Kettentriebs erhöht.

Die Kettenspanner von Norelem arbeiten freischwingend und federnd. Dadurch werden überhöhte Flächenpressungen vermieden, während die Gesamtkraft aus Kettengewicht und Fliehkraft im Leertrum optimal kontrolliert wird. Ideal platziert direkt hinter dem Antriebsrad, bleibt das Leertrum möglichst kurz.

Die Gehäuse bestehen aus Kunststoff oder Stahl, für höchste Ansprüche sind auch Edelstahlgehäuse verfügbar. Die Gleitprofile sind aus ultrahochmolekularem Polyethylen (PE-UHMW) gefertigt.

Norelem bietet Kettenspanner in unterschiedlichen Größen und Spannkraftoptionen:

Größe TS: Verzinktes Stahlgehäuse mit Kunststofflack, wahlweise Bogen- oder elliptisches Profil. Zwei vorgespannten Druckfedern ermöglichen drei Spanndruckstufen: nur rechte Feder gelöst = stark, nur linke Feder gelöst = leicht, beide Federn gelöst = extra schwer.

Größe 0: Kompakt für enge Einbausituationen, lieferbar mit leichter (58–32 N) oder erhöhter Federkraft (132–60 N), korrosionsfreies Kunststoffgehäuse.

Größe 1: Zwei Spannkraftausführungen (174–32 N bzw. 396–60 N) und zwei Gehäuseformen (kurz oder lang) für vielseitige Anwendungen.

Zusätzliche Extras wie Farbskalen zur schnellen Sichtkontrolle der Kettenspannung, verschiedene Befestigungswinkel und Langlochbohrungen erleichtern die Montage, Nachjustierung und den Ausgleich von Fluchtungsfehlern.

Links:

Mehr zu den Kettenspannern gibt es hier.

Norelem erweitert sein Portfolio um ein Kettenspanner-Programm. Dabei sorgen unterschiedliche Größen, Spannkraftoptionen und robuste Materialien für einfache Montage, Nachstellbarkeit und zuverlässigen Ausgleich von Kettenverschleiß. Bild: Norelem

Artikel per E-Mail versenden