„Wir behalten den Überblick …“

Chemische Fabrik Karl Bucher optimiert Instandhaltung, Disposition und Dokumentation.

Was brauchen Anlagenbetreiber bei Instandhaltungstätigkeiten im laufenden Betrieb? Zunächst ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit. Fähige Kolleginnen und Kollegen, auch das ist klar. Zuletzt maximale Treffsicherheit bei minimalem Zeitaufwand – vor allem dann, wenn Anlagenverfügbarkeit priorisiert wird. Tatsächlich sind schnelle, valide Informationen in diesem Fall immer entscheidend.

Denn mit einfachem Zugriff auf konsistente, gut strukturierte Daten lässt sich die Situation für Instandsetzung, Reparatur oder Wartung präzise analysieren und eine Entscheidung treffen, die beides ist: fundiert und zeitnah.

Deswegen setzt die Chemische Fabrik Karl Bucher seit 2021 auf GS-Service von Greengate. Das Instandhaltungs- und Betriebsführungssystem sorgt bei Bucher als digitale Datendrehscheibe für Effektivität und Nachhaltigkeit beim Zusammenspiel von Mensch, Maschine und Prozess, wie der Lösungsanbieter betont.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite M10 im Rahmen der Messezeitung zur maintenance München in der der aktuellen Ausgabe der B&I.

Links:

www.greengate.de

Bereits seit 2021 digitalisiert Greengate die Instandhaltungs- und Betriebsabläufe bei der Chemischen Fabrik Karl Bucher. Im bayerischen Waldstetten produziert Bucher mit 145 Mitarbeitenden jährlich bis zu 3.500 Tonnen Spezialchemikalien. Ein Schwerpunkt liegt auf Hexamethyldisilazan (HMDS), das im Drei-Schicht-Betrieb hergestellt wird. Bild: Chemische Fabrik Karl Bucher

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