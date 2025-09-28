Crown auf der Logimat

Crown zeigt auf der Messe in Stuttgart (vom 24. bis 26. März 2026) unter anderem den neuen Elektro-Hubwagen der WJ 50 Serie.

Die Produktpalette von Crown umfasst unter anderem die neuen Mitgeh-Hubwagen der WJ 50 Serie, die ausgestattet mit einer 48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie eine beeindruckende Energieeffizienz bietet und auf der Messe zu sehen sein wird. Dank des kompakten Designs und der außergewöhnlichen Wendigkeit punktet das Leichtgewicht in beengten Umgebungen.

Ein weiteres Highlight ist die neue Plattformhub-Option mit Fahrfunktion der GPC Serie. Durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und die hohe Zuverlässigkeit steigern die Niederhub-Kommissionierer die Produktivität im Lager und sichern so Leistung und Rentabilität auf lange Sicht. Die neue Plattformhub-Option mit Fahrfunktion integriert die Lenkung in die Hubplattform. So lassen sich Hub-, Senk- und Fahrfunktionen gleichzeitig und in jeder Höhe komfortabel steuern. Dadurch müssen Bedienende nicht mehr auf Bodenhöhe stehen, um sich horizontal fortzubewegen und die Produktivität im Lager kann vor allem bei häufigem Kommissionieren in der zweiten Ebene deutlich erhöht werden.

Besucher des Crown-Standes haben zudem die Möglichkeit, sich von der Infolink Flottenmanagement-Technologie zu überzeugen sowie vom neuen ProximityAssist System von Crown. Dabei handelt es sich um eine LiDAR-basierte Technologie, die die Fahrgeschwindigkeit aktiv begrenzt, wenn sich der Gabelstapler einem erkannten Objekt nähert, sodass Bedienende geeignete Maßnahmen ergreifen können.

Darüber hinaus präsentiert Crown seine umfassenden Lagerlösungen, die Kunden bei der Optimierung ihrer Abläufe unterstützen – von der konzeptionellen Planung bis hin zu Regalsystemen und Lagerausstattung.

„Die Logimat ist eine der bedeutendsten internationalen Fachmessen für die Flurförderzeugbranche. Wir freuen uns, den Besuchern dieses Jahr zahlreiche Produkthighlights, insbesondere das neue ProximityAssist System, vorzustellen und auf unserem Stand erlebbar zu machen“, sagt Ken Dufford, Vice President Europe bei Crown. Bild: Crown

