Expresso auf der Logimat 2026

Wo immer Bauteile, Halbzeuge oder Behälter im Rahmen intralogistischer Prozesse am richtigen Ort in die gewünschte Position zu bringen sind, leisten die Handhabungs- und Transportgeräte von Expresso wertvolle Dienste. Wie vielseitig sich insbesondere die verschiedenen Modelle des Hebe- und Fördersystems lift2move einsetzen lassen, demonstriert der deutsche Hersteller auf der diesjährigen Logimat in Halle 7. Für großes Interesse dürfte dabei vor allen der neue reinraumfähige Hebelift des Unternehmens sorgen. Er ist nach ISO 14644 zertifiziert und eignet sich für den Einsatz in Elektronik-, Halbleiter- und Optikindustrie.

Auf der diesjährigen Logimat in Stuttgart wird sich Expresso nicht nur als Hersteller ergonomischer Handhabungs- und Transportlösungen präsentieren, sondern auch als kundenorientierter Partner für die Entwicklung und Realisierung individueller Systemlösungen für neue Aufgabenstellungen in der Intralogistik.

„Allein mit unserem mobilen Hebesystem lift2move verfügen wir über ein mobiles Systemprodukt, das sich dank seiner modularen Konstruktion perfekt an viele verschiedene Aufgaben rund um das Drehen, Wenden, Heben, Senken, Positionieren und Fördern von Werkstücken, Bauteilen, Halbzeugen, Gebinden und Behältern abstimmen lässt“, sagt Oliver Stauch-Vaupel, der Leiter des Expresso-Geschäftsbereichs Angetriebene Handhabungs- und Transportgeräte.

Effizienter Materialfluss im Reinraum

Als konkretes Beispiel dafür werden er und sein Team den Besuchern der diesjährigen Logimat in Stuttgart in Halle 7 (Stand F41) ein echtes Highlight vorstellen: Den neuen lift2move cleanroom, ein mobiles Hebe- und Transportgerät mit elektrisch angetriebenem Hubmast, das die Kriterien der Reinraumklasse 5 nach ISO 14644 erfüllt.

Mit dieser vor wenigen Wochen vom Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) zertifizierten Neuentwicklung bietet das Unternehmen erstmals eine intralogistische Speziallösung, die maßgeschneidert ist für den Einsatz in der Elektronikfertigung, in der optischen Industrie und in den Forschungsabteilungen vieler Branchen.

Der lift2move cleanroom ist in Edelstahl und Aluminium ausgeführt und verfügt über Glasperlen-gestrahlte, elektropolierte und eloxierte Oberflächen. Das gilt auch für den an der Hubmast-Rückseite montierten Schaltschrank, in dem sich die Batterien und eine integrierte Einheit zur kabellosen Bedienung befinden.

Oberhalb des Schaltschranks ist der ergonomische Zwei-Hand-Manövriergriff angebracht, mit dem sich der lift2move cleanroom präzise bewegen lässt. Er kann Nutzlasten von bis zu 180 Kilogramm heben und senken, verfügt über ein tiefliegendes Stabilitätsfahrwerk, spurlos abrollende Leichtlaufrollen nach ESD-Standard und eine dreistufige Bremse, mit der sich die hinteren Lenkrollen arretieren, bremsen oder im Freilauf drehen und schwenken lassen.

„Außerdem haben wir den lift2move cleanroom mit unserer VPC-Positionssteuerung ausgestattet, die es dem Nutzer erlaubt, bis zu acht frei wählbare Höhen mit bis zu acht verschiedenen Hubgeschwindigkeiten anzufahren, wobei das manuelle Anfahren immer möglich bleibt“, sagt Oliver Stauch-Vaupel. Damit eignet sich der reinraumfähige Hebelift von Expresso auch für Zu- und Abführaufgaben, bei denen es auf hohe Wiederholgenauigkeit ankommt.

Engineering-Knowhow

Ein solches nach ISO 14644 zertifiziertes Hebe- und Fördermittel wie der lift2move cleanroom ist kein 08/15-Produkt von der Stange, sondern eine hochspezialisierte Premiumlösung der modernen Intralogistik. Exemplarisch spiegelt sich in ihr das große Spektrum an Ingenieurleistungen, das Expresso für die Realisierung hochgradig individualisierter Handhabungssysteme abrufen kann.

Ein zentraler Faktor ist hierbei die neu strukturierte Systemarchitektur der manuellen und angetriebenen Handhabungssysteme, die auf einem über Jahrzehnte aufgebauten und kontinuierlich weiterentwickelten Modulbaukasten basiert. Sie ermöglicht die ebenso schnelle wie wirtschaftliche Modellierung maßgeschneiderter Sonder- und Speziallösungen für anspruchsvolle Aufgaben in Montage, Produktionslogistik sowie Kommissionier- und Lagertechnik.

„Auf der Logimat werden wir beispielsweise darüber informieren, wie es uns jüngst gelungen ist, für einen namhaften Auftraggeber aus der E-Mobility ein innovatives Mehrachsen-System für die fertigungsnahe Handhabung schwerer Bauteile zu realisieren. Allein die hohe Verfügbarkeit und Vielfalt der Komponenten und Module unserer Produktgruppen bietet uns bei solchen Projekten große Freiräume, die den Innovationseifer unserer Konstrukteure geradezu beflügeln. Dabei betrachten wir jede kundenspezifische Individualisierung als systematisch modellierbaren Entwicklungsprozess“, berichtet Oliver Stauch-Vaupel.

Die Besucher der diesjährigen Logimat werden in Expresso nicht nur einen Hersteller finden, der sich die Entwicklung flexibler und intelligenter Handling- und Förderlösungen auf die Fahne geschrieben hat, sondern auch einen kreativen Engineering-Partner, der seine Kunden bei der Umsetzung neuer Lösungen für komplexe Applikationen der Intralogistik begleitet. Insbesondere für Anwender, die Wert legen auf Qualität made in Germany und den Knowhow-Transfer mit einem Unternehmen, das über viele Jahrzehnte Praxiserfahrung aus unzähligen Branchenprojekten verfügt, dürfte sich die Zusammenarbeit mit Expresso schnell bewähren.

Auf der Logimat wird sich das Unternehmen nicht nur als Hersteller hochflexibler Handhabungs- und Transportlösungen präsentieren, sondern auch kundenorientierter Partner für die Entwicklung und Realisierung individueller Systemlösungen für neue Aufgabenstellungen in der Intralogistik. Bild: Expresso

