Logimat erreicht Spitzenwerte

Die Logimat 2026 verzeichnet neue Bestmarken bei Ausstellern und Besuchern. Die internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement zog in Stuttgart fast 70.000 Fachbesucher an. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten nutzten zahlreiche Unternehmen die Messe, um Innovationen zu präsentieren und Geschäftsabschlüsse anzubahnen.

Die Logimat 2026 ist mit neuen Bestwerten bei allen wichtigen Kennzahlen zu Ende gegangen. Insgesamt präsentierten 1.671 Aussteller aus 46 Ländern ihre Lösungen auf der internationalen Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement in Stuttgart. Damit waren die zehn Messehallen vollständig belegt.

„Es war angesichts der herausfordernden Weltwirtschaftslage nicht zu erwarten, dass wir die Logimat 2026 in allen Bereichen mit neuen Bestmarken beenden würden“, sagt Messeleiter Michael Ruchty vom Münchener Messeveranstalter Euroexpo. „Im Markt hat sich offenbar das Bewusstsein durchgesetzt, dass man in Krisenzeiten antizyklisch investieren sollte. Dafür bietet die Logimat traditionell einen Überblick über die jüngsten Innovationen und aktuellen State-of-the-Art-Lösungen.“

Insgesamt waren 296 Unternehmen erstmals auf der Messe vertreten. Bereits im Vorfeld meldeten Aussteller mehr als 120 Welt- und Europapremieren. Der Anteil internationaler Aussteller lag bei 37 Prozent. Davon hatte etwa jedes fünfte Unternehmen seinen Sitz in Übersee oder Asien.

An den drei Messetagen kamen 69.856 Fachbesucher nach Stuttgart. Damit wurde die bisherige Bestmarke aus dem Jahr 2024 mit 67.420 Besuchern erneut übertroffen.

„Die Logimat ist für Branche und Fachpublikum gleichermaßen Kontaktbörse, Informations- und Präsentationsplattform“, fasst Ruchty zusammen. „Als Trend- und Branchenbarometer setzt sie mit den hervorragenden aktuellen Spitzenwerten ein Zeichen für die Resilienz der Branche und bietet Zuversicht in schwierigen Zeiten.“

Die führenden Produktgruppen der Messe kamen aus den Bereichen Förder- und Lagertechnik (38,2 Prozent), Software für Simulation, Lagersysteme und Bestandsmanagement (37,1 Prozent) sowie Flurförderzeuge und Zubehör (34,8 Prozent).

Darüber hinaus präsentierten 30,2 Prozent der Aussteller Lösungen aus der Informations- und Kommunikationstechnik. Fahrerlose Transportfahrzeuge und autonome mobile Roboter wurden von 28,2 Prozent der Unternehmen gezeigt.

Links:

www.logimat-messe.de

Laut Auswertungen des Marktforschungsinstituts Wissler & Partner war mehr als die Hälfte der Besucher (56 Prozent) als Entscheider vor Ort. Rund 35,9 Prozent kamen mit konkreten Investitionsvorhaben nach Stuttgart. Bild: Euroexpo

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