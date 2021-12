Das sind die Gewinner des ZwickRoell Science Awards

Der Award ehrt im Rahmen eines alljährlichen Wettbewerbs herausragende wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der mechanischen Prüfungen. Über 200 wissenschaftliche Arbeiten aus rund 30 Ländern galt es in diesem Jahr zu begutachten.

Gewinner des mit 5.000 Euro dotierten ersten Preises und Empfänger der Paul Roell Medaille ist Horacio D. Espinosa von der Northwestern University (USA) für seine Arbeit mit dem Titel: „In situ Wear Study Reveals Role of Microstructure on Self-Sharpening Mechanism in Sea Urchin Teeth“. Überzeugt hat der sehr interessante Beitrag durch den ungewöhnlichen Einsatz von Seeigel-Zähnen.

Der mit 2.000 Euro dotierte zweite Platz geht an Denis Dalli von der Queen’s University Belfast (UK) für seinen Beitrag mit dem Titel: „Compressive intralaminar fracture toughness and residual strength of 2D woven carbon fibre reinforced composites: New developments on using the size effect method”. Der Beitrag liefert neue Erkenntnisse zum Materialverhalten von Composites mit hoher industrieller Relevanz.

Den dritten Platz und damit 1.000 Euro Preisgeld gewinnt Anja Gosch von der Montanuniversität Leoben (Österreich) für ihre Arbeit mit dem Titel: „Fatigue characterization of polyethylene under mixed mode I/II conditions”. Diese liefert neue Erkenntnisse über die Ermüdung von Polymer-Rohr Materialien unter kombinierter Mode I/Mode II Belastung.

Am 7.12. fand die Verleihung des Awards als digitales Event statt.

Links:

www.zwickroell.com

Beiträge für den ZwickRoell Science Award 2021 können noch bis Mitte Februar 2022 eingereicht werden. Bild: ZwickRoell

Artikel per E-Mail versenden