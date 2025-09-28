Leadec erweitert Service bei BMW

Leadec baut seine technischen Dienstleistungen im BMW Group Werk Debrecen (Ungarn) weiter aus. Seit Anfang 2026 übernimmt der Industriedienstleister zusätzliche Aufgaben im technischen Facility Management sowie in der Instandhaltung fertigungsnaher Anlagen. Das Team vor Ort wächst damit auf rund 160 Mitarbeitende, die den Produktionsbetrieb im Werk rund um die Uhr unterstützen.

Leadec hat seinen Auftrag im BMW Group Werk Debrecen erweitert. Der Servicespezialist übernimmt seit Januar 2026 zusätzliche Aufgaben im technischen Facility Management sowie in der Instandhaltung fertigungsnaher Anlagen.

Das Unternehmen ist bereits seit 2023 am Standort aktiv und hat den Aufbau des Werks bis zum Produktionsstart im September 2025 begleitet. Auf dem Gelände wird der BMW iX3 als erstes Fahrzeug der sogenannten Neuen Klasse in Serie produziert.

Mit der Erweiterung des Auftrags wächst auch das Team vor Ort: Zu den bislang rund 120 Beschäftigten kommen weitere 40 technische Mitarbeitende hinzu. Sie arbeiten unter anderem in den Bereichen Logistik, Montage, Presswerk, Labor und Karosseriebau.

Zu den Aufgaben gehören unter anderem der Betrieb und die Wartung technischer Anlagen wie Türen, Tore, Beleuchtung und Stromversorgung. Neu hinzugekommen sind außerdem die Instandhaltung fertigungsnaher Systeme, darunter Gasleitungen, ATEX-Abluftanlagen, Fördertechnik, fahrerlose Transportsysteme sowie Schweißtechnik.

Die Leistungen werden im 24/7-Schichtbetrieb erbracht. Dadurch können Anlagen kontinuierlich überwacht und Störungen schnell behoben werden. Gleichzeitig sollen Synergien zwischen technischem Facility Management und Produktionsinstandhaltung genutzt werden.

Links:

www.leadec-services.de

Leadec erweitert seine technischen Dienstleistungen im BMW Group Werk Debrecen. Bild: Leadec

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