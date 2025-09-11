Der Asphalt blubbert und warum das gut ist

Mietaggregate sorgen für optimale Druckluftversorgung bei einem Tunnelbauprojekt

Mit dem Ausbau des ÖPNV-Streckennetzes schafft Karlsruhe derzeit im Zusammenspiel mit einem Autotunnel mehr Mobilität und Lebensqualität. Die sogenannte „Kombilösung“ entlastet das hochfrequentierte Streckennetz der Verkehrsbetriebe und bringt dabei Berufspendler und Besucher schneller und sicherer ans Ziel.

Dafür ist eine unterirdische Straßenbahntrasse zwischen Ettlinger Tor und Marktplatz entstanden. Der nur gut 300 Meter lange Tunnel mitten unter der City hindurch gestaltete sich vor allem wegen der besonderen geologischen Formation als anspruchsvoll. Damit kein Wasser in die Baustelle eindringen konnte, kam die Verdichtertechnik von Aerzen zum Einsatz.

Die Tunnelwände wurden beim Vortrieb sofort mit Spritzbeton stabilisiert, damit das weiche Sediment nicht nachrutschen konnte. Bild: Aerzen

