Aerzen erschließt neues Geschäftsfeld

Die Akquisition von ACI erweitert das Portfolio auf industrielle Druckluftanwendungen über 3,5 bar.

Aerzen, einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen zur Förderung und Verdichtung von Gasen, geht einen wesentlichen Schritt in seiner über 160-jährigen Unternehmensgeschichte: Mit der Übernahme der ACI – Air Center International GmbH steigt das Unternehmen nun erstmals in industrielle Druckluftanwendungen oberhalb von 3,5 bar ein.

Die Akquisition wurde bereits am 29. April 2025 abgeschlossen; ACI ist nun eine 100-prozentige Tochter der Aerzener Maschinenfabrik GmbH. Damit bietet Aerzen erstmals ein vollständiges Portfolio ölfreier sowie öl- und wassereingespritzter Kompressoren. Bereits auf der Hannover Messe 2025 zeigte sich die strategische Bedeutung dieser Erweiterung. Dort präsentierte Aerzen erstmals neue Druckluftkompressoren im Bereich von 4 bis 13 bar.

Bislang war das niedersächsische Familienunternehmen mit mehr als 50 internationalen Tochtergesellschaften vor allem im Niederdrucksegment bis 3,5 bar etabliert – typischerweise in Anwendungen wie Abwasserbehandlung oder pneumatischem Transport von Schüttgütern und Lebensmitteln. Viele industrielle Prozesse erfordern jedoch höhere Drücke. In Branchen wie Molkereien, Zement- oder Chemiewerken gehört ölfreie und öleingespritzte Druckluft zum Standard – ein Bedarf, den Aerzen bisher nicht bedienen konnte. Dies ändert sich nun grundlegend.

ACI bringt umfassendes Know-how sowie ein breites Maschinenprogramm in die Gruppe ein. Das 2008 gegründete Unternehmen produziert ölfreie und öleingespritzte Schraubenverdichter in ein- und mehrstufiger Ausführung, Scroll- und Kolbenkompressoren sowie umfangreiches Zubehör zur Luftkonditionierung, darunter Trockner und Wärmetauscher. Besonders hervorzuheben ist die energetische Effizienz der mehrstufigen ölfreien Verdichter. Die dreistufigen Aggregate von ACI gelten derzeit als einzigartig am Markt.

Links:

https://www.aerzen.com/de/produkte/produktsuche

https://www.aci-aircenter.de/index.php/de/

Mit mehr als 1.000 Kunden in 78 Ländern verfügt ACI über umfangreiche internationale Erfahrung. Innerhalb der Aerzen-Gruppe wird das Unternehmen in die Produktlinie Drucklufttechnik integriert und weiterhin von Geschäftsführer Miroslaw Gruschka geleitet. Am Standort Oberhausen wird das Team aktuell deutlich verstärkt. Bild: Aerzen

