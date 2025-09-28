Die Stärkung der Resilienz …

… ist das Gebot der Stunde, so die Experten von Ultimo

Aus Sicht von Ultimo, einem führenden Anbieter von Software im Bereich Enterprise Asset Management (EAM), ergreifen derzeit viele Unternehmen Maßnahmen zur Stärkung der digitalen Resilienz.

Dabei rückt vor allem der gezielte Einsatz von Digitalisierung, Automatisierung und KI- beziehungsweise ML-Technologien ins Blickfeld, der die reaktive Krisenbewältigung durch eine proaktive Reaktionsfähigkeit ergänzt.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 38 (M6) der B&I-Messezeitung zur maintenance Dortmund.

Links:

www.ultimo.com

„Digitalisierung und Automatisierung werden in der Industrie auch weiterhin beherrschende Themen bleiben. Vor allem aber gewinnen auch KI und ML an Bedeutung. Die Technologien werden Unternehmen eine Steigerung der Produktivität und Effizienz, eine Optimierung der Performance und eine intelligentere Entscheidungsfindung durch Echtzeit-Datentransparenz ermöglichen“, ist Berend Booms, Head of EAM Insights von Ultimo, überzeugt. Bild Ultimo

Artikel per E-Mail versenden