Effizienz der Instandhaltung verbessern

Über die entscheidende Rolle des CMMS in der Wartungsautomatisierung

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen straff getaktete Produktionspläne einhalten, Ausfallzeiten minimieren und dafür sorgen, dass Anlagen mit maximaler Leistung laufen. Um dies zu erreichen, sind effiziente Wartungsteams für den Erfolg eines Unternehmens äußerst wichtig.

Diese Aufgabe ist für viele Wartungsteams eine große Herausforderung, da sie oft mit einem begrenzten Budget und schrumpfendem Personal zurechtkommen müssen. Mit automatisierten, digitalen Lösungen ist es jedoch möglich, die Teams effizient zu unterstützen, um so die Herausforderungen besser in den Griff zu bekommen.

Kernstück ist dabei ein computergestütztes Instandhaltungsmanagementsystem (Computerised Maintenance Management System, CMMS), das in den Werkzeugkasten jedes Wartungsteams gehört. Das CMMS automatisiert alle Prozesse, die eine intelligente Entscheidungsfindung unterstützen, sodass Unternehmen schlanke, proaktive Wartungsstrategien entwickeln können – und so eine höhere Effizienz erreichen.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 9 der aktuellen B&I.

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Ein CMMS kann mehr als nur Arbeitsabläufe optimieren. Durch die intelligente Automatisierung der Datenerfassung, Kontextualisierung und Planungsfunktionen verbessert es im gesamten Unternehmen die Effizienz, sorgt für mehr Sicherheit und stellt sicher, dass Entscheidungsträger im gesamten Unternehmen auf Basis aktueller Daten schlanke, proaktive Wartungsstrategien entwickeln können und eine höhere Effizienz erreichen. Bild: Fluke

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