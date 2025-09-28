Schneller zur Fehlerquelle

Fluke hat mit dem GFL-1500 ein neues Erdschlussortungsgerät vorgestellt, das speziell für den Einsatz in Solaranlagen entwickelt wurde. Die berührungslose Technologie hilft, Fehlerquellen schneller und sicherer zu lokalisieren – ohne Unterbrechungen und zeitaufwändige Brute-Force-Tests einzelner Leitungen.

Erdschlüsse zählen zu den gefährlichsten Störungen in Solaranlagen. Zwischen 2011 und 2023 waren sie laut Fluke für 4 Prozent aller tödlichen Arbeitsunfälle im Bereich Elektrizität verantwortlich. Ursachen sind meist Materialverschleiß, fehlerhafte Installation oder alternde Komponenten. Neben der Gefahr für Techniker führen Erdungsfehler auch zu Produktionsausfällen und Ertragseinbußen.

Die Lokalisierung von Erdschlüssen galt bislang als eine der anspruchsvollsten Aufgaben bei der Wartung von Photovoltaikanlagen. Das neue Fluke GFL-1500 soll diesen Prozess deutlich vereinfachen.

Das Gerät kombiniert einen signalerzeugenden Sender mit einer berührungslosen Detektionszange und einem Empfänger. So können Techniker selbst in komplexen Anlagen den fehlerhaften Zweig und die genaue Position eines aktiven Erdungsfehlers identifizieren – ohne auf Standortpläne oder aufwendige Testverfahren angewiesen zu sein.

Techniker müssen die Leitungen nicht mehr spannungsfrei schalten, was die Stillstandzeiten verkürzt und die Produktivität erhöht. Die integrierte End-to-End-Lösung ist mit PV-Anlagen bis 1.500 Volt kompatibel und deckt den gesamten Bereich zwischen Wechselrichter und Modul ab.

Neben der technischen Leistungsfähigkeit betont Fluke die einfache Handhabung: Das benutzerfreundliche Design und die intuitive Oberfläche sollen die Bedienung auch für weniger erfahrene Anwender erleichtern.

„Der Fluke GFL-1500 stellt einen großen Fortschritt bei der berührungslosen Fehlerbehebung bei Erdschlüssen für Solartechniker dar“, ist Vineet Thuvara, Chief Product Officer bei Fluke, überzeugt. „Angesichts des weltweiten Anstiegs der Solarstromerzeugung ist es dringender denn je, Systeme bei Auftreten von Fehlern schnell wieder ans Netz zu bringen. Der GFL-1500 beseitigt Unsicherheiten und ermöglicht es Technikern, Probleme schnell zu lokalisieren und zu beheben, teure Ausfallzeiten zu minimieren und den Fluss sauberer Energie aufrechtzuerhalten.“

Die Kombination aus Sicherheit, Präzision und Geschwindigkeit mache das Gerät zu einem wichtigen Werkzeug für die Instandhaltung moderner Solarsysteme. Bild: Fluke

