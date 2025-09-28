Neue Kits für die Rechenzentrums-Wartung

Fluke Networks bringt drei Versiv-Datacenter-Kits auf den Markt, die Techniker in Rechenzentren bei Installation, Konfiguration und Fehlersuche unterstützen. Die Sets bündeln moderne Prüf- und Inspektionswerkzeuge für Kupfer- und Glasfaserverbindungen.

Mit dem Wachstum von KI-, Cloud- und Hyperscale-Infrastrukturen steigt die Zahl der Glasfaserverbindungen sowie das Risiko von Verunreinigungen und Ausfällen.

Fluke Networks reagiert darauf mit drei neuen Versiv-Datacenter-Kits, die den Betrieb unterstützen, Fehler schneller erkennbar machen und Ausfälle verhindern helfen. Die Kits sind für Installation, Performance-Zertifizierung, Inspektion und Reinigung ausgelegt und erleichtern die Arbeit in stark verdichteten Netzwerken.

Kit für Inbetriebnahme und Fehlerbehebung

Das erste Set umfasst Mess- und Prüfgeräte zur Inbetriebnahme und zur Fehlerisolierung bei Kupfer- und Glasfaserstrecken – inklusive Single-Fiber- und MPO-Verbindungen. Hinzu kommen Inspektions- und Reinigungswerkzeuge für Endflächen sowie ein Tool zur Erkennung aktiver Glasfasern (Live Fiber Detection).

Kit zur Glasfaserinspektion

Dieses Kit adressiert die häufigste Problemquelle in Glasfasernetzen: verschmutzte Endflächen. Es enthält Inspektionskameras und Reinigungswerkzeuge für 1,25- und 2,5-mm-Ferrulen sowie für MPO-Endflächen mit 8, 12, 16 oder 24 Fasern. Für LC-Duplex- und VSFF-Steckverbinder (MDC, MMC) stehen passende Adapter und Reiniger zur Verfügung.

Kit für MPO-Wartung und Fehlerdiagnose

Das dritte Set integriert den Multifiber Pro von Fluke, der alle zwölf Fasern eines MPO-Trunks innerhalb weniger Sekunden prüft und die Testzeit damit deutlich reduziert. Verlustwerte, Polarität und Testergebnisse werden grafisch dargestellt und können im Gerät gespeichert oder per LinkWare PC dokumentiert werden. Auch Inspektions- und Reinigungswerkzeuge sowie ein Tool zur Live-Fasererkennung sind enthalten.

Links:

Weitere Informationen über die Versiv-Data-Center-Kits finden Sie hier.

„Aufgrund des explosiven Wachstums durch AI-, Cloud- und Hyperscale-Technologien stehen Infrastrukturteams unter einem beispiellosen Druck“, sagt Mark Mullins, Produktmarketing-Manager bei Fluke. „Die neuen Versiv-Data-Center.Kits unterstützen Techniker und Ingenieure dabei, Ausfälle zu verhindern, die Fehlerbehebung zu beschleunigen und sicherzustellen, dass hochdichte Glasfaserverbindungen sauber, getestet und zuverlässig sind. Diese Kits sind mehr als nur Werkzeuge – sie sorgen für Verfügbarkeit, Leistung und langfristige Ausfallsicherheit.“ Bild: Fluke

